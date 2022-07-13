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'Efsane Gençlik' platformu kuruldu

Online alışveriş platformu Hepsiburada, gençlere özel avantajlar sunduğu 'Efsane Gençlik' platformunu duyurdu.

'Efsane Gençlik' platformu kuruldu
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Online alışveriş platformu Hepsiburada, gençlere özel avantajlar sunduğu ‘Efsane Gençlik‘ platformunu duyurdu.

Türkiye’de en çok tercih edilen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, özel fırsat ve avantajlar sunduğu ‘Efsane Gençlik‘ platformunu duyurdu. Şirket açıklamasına göre Türkiye’de e-ticarette bir ilk olma özelliği taşıyan yaş doğrulama uygulamasıyla 15-25 yaş arası tüm gençler ayrıcalıklarla alışveriş yapabilecek.

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Hepsiburada’ya yeni üye olan veya henüz ilk alışverişini tamamlamamış 15 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış ve yaşını doğrulayan tüm kullanıcıları kapsayan Efsane Gençlik, ‘İlk alışverişinin yarısı bizden‘ kampanyasıyla, gençlerin bütçelerini rahatlatıyor. Bu fırsat ile gençler ilk alışverişlerinde harcadıkları miktarın yarısını 100 TL’ye kadar Hepsipapel olarak geri kazanıyor ve diğer ihtiyaçları için kullanabiliyorlar.

İHA
Editör

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