Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın ‘Efsunlu Şehir’ sergisi, Üsküdar’da sanatseverlere kapılarını açtı. 80’e yakın eserin yer aldığı serginin açılışını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Sanatçı İzzet Keribar yaptı.

Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar’ın İstanbul’un farklı anlarını fotoğrafladığı ‘Efsunlu Şehir’ sergisi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle Nevmekan Sahil Galeri’de açıldı. Sergi, sanatçının 1950’li yıllarda fotoğraflamaya başladığı siyah beyaz İstanbul’dan renkli Üsküdar fotoğraflarına kadar özel bir seçkiyle sunuldu. Açılış kurdelesini kesen Başkan Hilmi Türkmen, Keribar’a hediyelerini takdim etti. 1952 yılından bu yana fotoğraflanan eserlerin yer aldığı sergi 24 Ağustos’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

“Fotoğrafların hem sanatla ilgili hem de tarihi yönü var”

Serginin açılışını gerçekleştiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Burada İstanbul’un son 70 yılına yolculuk var. Vatandaşlarımızı bu sergiye bekliyoruz. Birbirinden güzel eserler var. Bu sergide, İzzet Ustamızın 80’e yakın özel fotoğrafı var. Fotoğrafların hem sanatla ilgili hem de tarihi yönü var” dedi.