'Eğitimle Yeniden Buluşma' Projesi'yle kayıt dışı öğrenciler İstanbul'da eğitime kazandırılıyor

Eğitim sistemine farklı sebeplerle dahil olmayan öğrencilerin eğitime kazandırılması amacıyla başlatılan ’Eğitimle yeniden buluşma’ projesi İstanbul’da başarıyla uygulanmaya devam ediyor. 4 Ocak’ta başlayan proje sayesinde ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 97’ye yükseldi.

Proje çerçevesinde İstanbul’da yapılan çalışmaları değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Bakanlığımızın öncülüğünde başlayan proje çerçevesinde biz de bütün ilçelerimizde ilgili birimlerimizle çalışmalarımızı başlattık. Sayın Milli Eğitim Bakanımız ortaöğretimdeki okullaşma oranlarını yüzde 95’den yüzde 97’ye çıktığını duyurdu. Kısa zamanda projenin okullaşma oranlarına bu şekilde yansımış olması oldukça memnuniyet verici” dedi

Süreçle ilgili tek bir öğrencinin bile eğitime kazandırılmasının önemine vurgu yapan Yazıcı, “Birey ve toplumun gelişmesini sağlayan, değerlerin nesilden nesillere aktarılması süreci olan eğitim, bir seferberlik sürecidir. Bu süreçte Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi hiçbir öğrencimizi kaybetmek istemiyoruz. Okul öncesinden mesleki eğitim merkezleri ve açık öğretim de dahil olmak üzere tüm kademelerde eğitim sistemine dahil olmayan öğrencilerimizi eğitim sistemine kazandırıyoruz. Proje gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli bir adım. Geleceğimizin umudu olan her çocuğumuza eşit şartlarda eğitim imkânı sunmak, temel gayemizden biri. Tüm ilçelerimizde sahada detaylı incelemelerde bulunduk. Herhangi bir sebeple eğitime ara vermiş ya da kayıt dışı olan çocuklarımıza ulaştık. Bu çocuklarımızın eğitimle buluşabilmesi için Bakanlığımızın sunduğu imkanlar; şartlı eğitim yardımları, pansiyonlar, taşımalı eğitim, ücretsiz yemek, ücretsiz ders kitapları gibi uygulamalarla öğrencilerimize ve velilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Mart ayının sonuna kadar ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 99’a çıkarılması hedefiyle tüm çocuklarımızı eğitimle yeniden buluşturmak için bizler de çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.