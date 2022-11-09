'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar'a vatandaştan tepki: 'Kendisi aptal'

Katıldığı bir televizyon programında ’Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir’ diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’a ekmek üreticilerinden ve vatandaşlardan tepki geldi. Sultanbeyli’de faaliyet gösteren bir ekmek üreticisi, devletin, ekmek üreticilerine yardım ettiğini ve ekmeğin fiyatının kontrol altında tutarak zararını devletin karşıladığını belirtti. Ekmek alan bir vatandaş ise, Kolivar’a tepki göstererek, “biz aptal değiliz, kendisi aptal” dedi.

Katıldığı bir televizyon programında ’Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’a, ekmek üreticilerinden ve vatandaşlardan tepki geldi. Sultanbeyli’de ekmek üretimi yapan bir fabrikada 40 yıldır işletmecilik yaptığını belirten Bekir Akay, devletin, ekmek konusunda yardımcı olduğunu ve ekmeğin 4 lira 50 kuruş bandında satılabileceğini ifade etti.

Vatandaşlardan tepki geldi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın, katıldığı televizyon programında ’Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir’ şeklinde açıklaması sonrası vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Sultanbeyli’de ekmek alan bir vatandaş, Kolivar’a tepki gösterdi. Ekmek alan vatandaş, “Kendisi aptaldır, bizi de aptal yerine koydu” dedi.

"Tarım Bakanımıza çok teşekkür ediyorum”

Ekmek üreticisi Bekir Akay, “Tarım bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hükümetimiz sofralarımızın gerçek manada temel gıda maddesi olan ekmeği uzun süredir kontrol altında tutma ve zararını devlet karşılayarak milletin sofrasına koyma noktasında büyük gayretler içinde ve bunu bir müddet daha devam ettireceğini müjdeleyerek bizlere sundu. Un çünkü bizim girdilerimizin içindeki en yüksek katkı, dolayısıyla diğer alanlar onun akabinde gelen giderlerimiz. Bu sebeple hükümetimize ve Tarım ve Orman Bakanımıza bu noktada teşekkür ediyorum.” dedi

“O tip kişilerin böyle makamlara getirilmemesi gerekir”

Konuşmanın üzücü olduğunu belirten Akay, “Ekmek üreticileri sendika başkanımızın talihsiz konuşmasına şahit olduk. Bulunmuş olduğu konuma yakışmayan, topluma hakaret içerikli bir konuşmaydı. Toplumumuzu cehaletle ve özellikle, ekmek tüketimini aptalların temel gıda maddesi olarak değerlendirmesi toplumda gerçekten büyük infial oluşturdu. Üzücü bir durum. Yine de talihsiz bir konuşma olduğuna inananlardanım, çünkü bilinçli yaptıysa gerçekten o tip kişilerin öyle makamlara getirilmemesi gerekir” şeklinde konuştu.