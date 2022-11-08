'El Ele Güvenli Geleceğe' projesiyle 14 bin 500 öğrenciyle iletişime geçildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, ’El Ele Güvenli Geleceğe’ projesi çerçevesinde üniversite kampüslerinde 14 bin 500 öğrenci ve aileleriyle iletişime geçti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) çerçevesinde ’El Ele Güvenli Geleceğe’ isimli Bilgilendirme Stantları ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde Bursa Uludağ Üniversitesi ve ildeki diğer üniversitelere kayıt yaptırarak öğrenim görmeye başlayan öğrencilerle iletişime geçti. Öğrencilerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi, doğru arkadaş seçiminin önemi, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlanması, yasadışı faaliyetlere karşı farkındalık oluşturarak, illegal oluşumların propaganda faaliyetleri ve eylemlerine karşı bilinçlendirmek ve teröre karşı ortak tavrın sergilenmesi, öğrencilik hayatı boyunca nelere dikkat etmesi gerektiğini bilen, daha bilinçli ve duyarlı bireyler olmaları yönünde üniversite kampüslerinde bilgilendirme stantları kuruldu.

10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesinde açılan stantlarda üniversite öğrencileri ile bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirme faaliyetleri neticesinde 14 bin 500 üniversite öğrencisi ve ailesi ile iletişime geçildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak stant faaliyetleri, bilgilendirme faaliyetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile öğrencilere, gençlere ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam edeceği açıklandı.