'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet'te

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) ve Elektik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) iş birliğiyle geliştirilen ‘Elektrik Arıza İhbar Uygulaması’ e-Devlet’te kullanıma açıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde olan TEDAŞ ve ELDER, vatandaşlara yönelik önemli bir hizmeti kullanıma sundu. ‘Elektrik Arıza İhbar Uygulaması’ mobil uygulamanın yanı sıra artık e-Devlet’te de vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi. TEDAŞ ve ELDER uygulamayı e-Devlet’te erişilebilir hale getirdi. Bu uygulama sayesinde, elektrik kesintileri, arızaları ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, mobil cihazlarının yanı sıra e-Devlet şifresiyle hızlı ve güvenli bir şekilde ihbarlarını iletebilecekleri belirtildi.

Uygulama, ilk olarak 2019 yılında ‘Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması’ adıyla duyuruldu

Arıza ihbar uygulamasının ilk olarak 2019 yılında sokak aydınlatma arızalarını ihbar etmek amacıyla kurulduğunu ve uygulamada yapılan iyileştirmeler sonucu geliştirildiği belirtildi. Yapılan geliştirmeler kapsamında uygulamanın kapsamı, elektrik kesintileri ve genel arıza ihbarlarını da kapsayacağı aktarıldı. Şu ana kadar 700 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen uygulama üzerinden yapılan 2 milyona yakın ihbarın çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

Uygulamanın linkleri:

iOS: App Store

Android: Google Play

Huawei App Gallery: App Gallery