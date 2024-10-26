'Elif ve Arkadaşları 2: Perişler' vizyona girdi

Türkiye’nin en çok izlenen çizgi filmlerinden “Elif ve Arkadaşları”nın yeni sinema filmi “Elif ve Arkadaşları 2: Perişler” bu hafta vizyona girdi.

2023’te vizyona giren "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya" adlı ilk sinema filmiyle beyaz perdede büyük ilgi gören serinin yeni macerası, küçük izleyicilerine yine eğlenceli ve etkileyici bir görsel şölen sunuyor. Uzman psikolog ve pedagogların desteğiyle hazırlanan ve her aşamasında "temiz içerik" anlayışına sadık kalınan filmde, ülkemizdeki animasyon sektöründe daha önce kullanılmayan birçok teknik kullanıldı.

“Özgün ve keyifli bir hikaye”

Filmin yapımcısı ve aynı zamanda yönetmeni olan İsa Doğmuş yaptığı açıklamada, “50 kişilik ekibimizle, çocukların hayal gücüne hitap eden hikâyeyi en etkileyici şekilde sinemaya taşımayı başardığımızı düşünüyorum. Özgün ve keyifli hikâye, çocukların problemler karşısında çözüm üretme, zorluklar karşısında pes etmeme, takım çalışmasının öneminin yanı sıra çocukların düşünsel ufkun gelişimine katkı sağlayacak unsurlar da bulunduruyor. Ayrıca çocuklarımızı sanal dünyadan ve internetin kötü alışkanlıklarından arındırarak, beyaz perdeye çekmeye çalışıyoruz” dedi.

Filmin konusu ise şöyle; Kapadokya’daki maceralarından dönen Elif, odasında oyuncak ayısıyla vakit geçirirken, gizemli bir şekilde ortaya çıkan Periş ve onun yaramaz arkadaşı Tini ile karşılaşır. Bu karşılaşma, Elif’in dünyasını tamamen değiştirir. Periş ve Tini’nin gelişinin ardından Elif ve arkadaşları, yaklaşan dans yarışması için prova yapmaya çalışırken bir dizi komik ve eğlenceli olaylar zinciri başlar. Perişlerin gizemli dünyası olan Zerre’ye geri dönme çabaları ve Münevver teyzenin meraklı gözlemleri olayları iyice karıştırır. Zerre’de düzenlenen büyük tornet yarışı ve yeryüzündeki dans yarışması, iki dünyayı birbirine bağlayan heyecan dolu bir serüvene dönüşür. Perişlerin yeryüzünde fazla kalamamaları ve hastalanma tehlikesi, Elif ve arkadaşlarını zamanla yarışan bir maceranın içine sürükler ancak dans konusunda uzman olan Periş, Elif ve arkadaşlarına büyük bir yardım sunar. Filmin finalinde, modern ve yöresel dans figürlerinin birleştiği sahne izleyicileri hem eğlendirecek hem de duygulandıracak.