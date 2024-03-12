'Elinin Hamuruyla İlham Veren Kadınlar' söyleşisi
Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımı kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi. Birçok kadın lideri Elinin Hamuruyla İlham Veren Kadınlar Söyleşilerinde bir araya getirdi.
Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımı kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi. Birçok kadın lideri Elinin Hamuruyla İlham Veren Kadınlar Söyleşilerinde bir araya getirdi.
Medicana Grup’un kadın yöneticileri, pazarlama, insan kaynakları, medya, hukuk, bilim, bilişim, telekomünikasyon, girişim, ekonomi, ticaret alanlarında ulusal ve uluslararası platformlarda başarıları kanıtlamış iş dünyasının ilham veren kadınları, MBA Okullarının kampüslerindeki söyleşilerde buluştu.
Başarı hikâyelerini, işlerinin kapsama alanlarını, kadın olmanın iş dünyasındaki yansımalarını, tutku alanlarında derinleşmek adına neler yaptıklarını anlatan kadınlar, lise öğrencileriyle paylaştıkları deneyimlerle öğrencilerin kariyer hayatlarını planlamaları adına önemli paylaşımlarda bulundu.