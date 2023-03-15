'Elinizi vicdanınıza koyun, sizin de çocuğunuz var' diyen sanığa mahkeme başkanından cevap

Hakkari’den İstanbul’a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları esnada Kocaeli’de yakalanan baba ile oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, "Elinizi vicdanınıza koyun, sizin de çocuğunuz var, suçsuzum" diyen 19 yaşındaki sanığa mahkeme başkanı, "Sanmayın ki kolay karar veriyoruz. Haksız kararlar bizim de vicdanımızı sızlatır" diyerek karşılık verdi.

Olay, 13 Ekim 2021’de Kocaeli’de meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi dedektifleri, tırlar ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından tespit edilen 2 tır, fiziki ve teknik takibe alındı. Şüpheli iki tırın il sınırına girdiğini belirleyen polis ekipleri operasyona başladı. Kartepe geçişinde durdurulan tırların dorse iskeletini oluşturan çelik profiller içerisine uyuşturucu gizlendiği belirlendi. Narkotik köpeğinin yoğunlaştığı demir profilleri kesen polis ekipleri, 447 paket halinde 107 kilo eroin ele geçirdi. Olaya ilişkin İ.K. ile oğulları M.F.K., A.K. (19) ve akrabaları M.M.K. tutuklandı.

"Deprem olmuş, evimiz başımıza yıkılmış, bırakın aileme sahip çıkayım"

Haklarında ’Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama’ suçundan dava açılan sanıklar İ.K., M.F.K. A.K. ve M.M.K.’nın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuklu sanıklar hazır bulundu. Söz hakkı verilen İ.K., "Soruşturma aşamasında suçumu itiraf ettim. Pişmanım, çocuklarımın ve M.M.K.’nin uyuşturucudan haberi yoktu. Uyuşturucu baronları en tehlikeli insanlardır, 17 yaşındaki oğlumun onlarla ne işi olabilir? Uyuşturucunun değerli olduğunu duymuştum ancak fiyatının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Annem vefat ettikten sonra uyuşturucu sevkiyatı teklifini kabul ettim, aklım başımda değildi. Nasıl bu hatayı yaptığımı bilmiyorum. Deprem olmuş, evimiz başımıza yıkılmış, bırakın aileme sahip çıkayım" dedi.

"Sanmayın ki kolay karar veriyoruz. Haksız kararlar bizim de vicdanımızı sızlatır"

Tahliyesini isteyen A.K., "Cezaevine girdiğimde 17 yaşındaydım, şimdi 19 yaşında oldum. Hayatım karardı, eğitimim yarıda kaldı. Elinizi vicdanınıza koyun, sizin de çocuğunuz var. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı İsmail Öztürk ise "Sanmayın ki kolay karar veriyoruz. Haksız kararlar bizim de vicdanımızı sızlatır" dedi.

2 kişi tahliye edildi

Mahkeme heyeti, M.M.K. ve A.K.’nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.