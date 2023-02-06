'Emlak Danışmanları Meslek Birliği kurulmalı'

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul sektöründe değişen ve gelişen piyasa koşulları karşısında sektörün tüm paydaşları ile birlikte çalışarak sorunlara çözüm üretmesi ve sektörün gelişimine katkı sunması amacıyla emlak danışmanlığında meslek birliğinin kurulması gerekiyor" dedi.

Gayrimenkul sektöründe değişen ve gelişen piyasa koşulları karşısında sektörün tüm paydaşları ile birlikte çalışarak sorunlara çözüm üretmesi ve sektörün gelişimine katkı sunması amacıyla emlak danışmanlığında meslek birliği kurulma önerisi geldi. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İnsan hayatının en temel unsuru olan emlak konusunda aracılık hizmeti sunmak, ciddi bir altyapı, bilgi donanımı ve emek gerektiriyor. Günümüzde çok hızlı yol kat ederek bambaşka bir çehreye bürünen emlakçılığı, birbirine kenetlenmiş, dayanışma halinde ve mümkün olduğunca tek sesli hale getirmeye yönelik olarak bir meslek birliğinde bir araya getirmek gerekiyor. Denetimlerden, bilgi belge erişimine, ilgili kurumlar ile iş birliğinden, meslek etik değerlerine kadar birçok düzenleme için meslek birliği kurulması önemli bir ihtiyaç” diye konuştu.

"Meslek birliği haksız rekabetin önüne geçebilir"

Gayrimenkulün finansal bir enstrüman olduğunu ve güven sağlamadığı takdirde kabul görmesinin zorlaştığını da ifade eden Özelmacıklı, “Günümüzde sektörümüz haksız rekabet ve belirsizlik ortamında faaliyet gösteren bir sektör durumundadır. Kurulacak meslek birliği ile sektör paydaşlarının kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarının belirlenip çözüm önerileri geliştirmesi sağlanabilir. Ayrıca birlik ana temsilcisi, düzenleyicisi ve savunucusu olarak, geleceğe yönelik planlama yapabilir, sektör standartların oluşturulabilir, sağlıklı verinin üretilmesi ve işlenmesine destek olabilir, sektörde faaliyet gösteren paydaşların ve işletmelerin denetlenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve sektörün gerek ulusal ve gerekse de uluslararası yatırımdan payı alabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayabilir” dedi.

"Sektörel temsil önemli"

Emlak işletmelerinin tüm bakanlıklar çerçevesinde ortak temsil edilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Özelmacıklı, “Emlak işletmeleri ve danışmanları bu birlik ile temsil edilmeli, konular, alt çalışma gruplarında tüm yönleri ile ve tüm tarafların katılımı ile şeffaf ve ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmeli. Kurumlara görüşler birlik seviyesine yeterince tartışılmış ve mutabakata varılmış şekilde ulaştırılmalı” dedi.

"Çözümün önemli parçası olacaktır"

Meslek birliğinin kurulmasının kanunu bir çerçevede yapılması gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, “Kamu ve sektör temsilcilerinin temsil edildikleri, ortak amaç için çalıştıkları, aşırı bürokratik kademeleri olmayan, gelişmeler karşısında hızlıca aksiyon alabilen, ülke içi ve dışı gelişmeleri yakından izleyen ve tüm paydaşların haklarını yansıtabilecek Türkiye Emlak Danışmanları Birliği adını taşıyabilecek bir statüye ihtiyacımız var. Bu birlik emlak işletmelerinin, sözleşmeli işletmelerin, emlak ve sorumlu emlak danışmanlarının haklarını koruyabilecektir” dedi.

Sektör hacmi

Özelmacıklı, “TÜİK Kasım 2022 istatistiklerine göre gayrimenkul sektöründe ücretli çalışan sayısı geçen yıla göre yüzde 14.7 artışla 115 bin 183 kişiye ulaştı. Yetki belgeli emlak işletmelerinin sayısı ise 47 bini geçti. Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alan kişi sayısı 122 bin 468 olurken, seviye 4 belgesi alanların sayısı ise bin 52 oldu. Şimdiye kadar TTBS ihbar modülüne gelen ihbar sayısı 1979 olurken, 1381 sonuçlanan ihbardan 504 işletmeye idari para cezası kesildi. Ayıca 474 yetki belgesiz faaliyet gösteren işletmeye toplamda 3 milyonu aşan ceza kesildi” diye konuştu.