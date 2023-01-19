'En güzel karne hediyesi sıcak bir kucaklaşmadır'

Ara tatilde çocuklarına faydalı olmak isteyen ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulunan Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Uzmanları ayrıca karne hediyesi ile ilgili olarak da “Aileler başarıya maddi bir ödülle karşılık verebiliyor. Ancak yapılması önerilen; elde edilen başarının fark edilmesi, içten bir ‘Aferin’ ve sıcak bir kucaklaşmadır” dedi.

Bu yıl ara tatil 23 Ocak’ta başlayacak ve 3 Şubat tarihinde sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yarıyılda da öğrenciler ile veliler farklı duygu ve beklentiler içinde. Genelde yarıyıl tatili çocuklar için sınırsız eğlence beklentisi, ebeveynler için ise çocuklarının zamanını doğru değerlendirebilmeleri konusunda kaygılandıkları bir dönem oluyor. Hal böyleyken ebeveynlerin aklına, “Karneye nasıl tepki verilmeli? Hediye alınmalı mı? Tatilde kural ve sınır olmalı mı? Ders çalışmalılar mı?” gibi birçok soru takılıyor. Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Uzmanları, ailelere karnenin başarının tek ölçütü olmadığını hatırlatıyor. Ailelerin çocuklarının gelişimindeki tüm süreçleri dikkate alarak sadece akademik başarıya odaklanmaması gerektiğinin altını çizen bölüm uzmanları “Her çocuğun tatile ihtiyacı vardır. Çocuğun karnesi beklentilerin altında olsa bile eleştiri yerine bir süre için onun bu sıkıntıdan uzaklaşmasını sağlamalısınız. Yarıyıl tatilinde çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye, onlara göstereceğiniz ilgi ve ayırdığınız zamandır. Birlikte yapacağınız etkinlikler aile içi iletişiminin ve aile bağlarının güçlenmesini destekleyecektir” dedi.

Tatilde bazı kurallar yeniden gözden geçirilmeli

Yarıyıl tatili öğrencilerin bedenen ve ruhen dinlenmeleri için olsa da verimli değerlendirildiğinde öğrencinin gelişimine ve yenilenmesine katkı sağladığını hatırlatan Kolejin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, çocuğu ilkokul çağındaki ebeveynlere tatili verimli geçirmek için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Çocuklar genelde anda yaşarlar ve geçmiş ile gelecek konusunda değerlendirme yapmak için yetişkinlerin desteğine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle geçirdikleri dönemi değerlendirmek için doğru sorularla onları yönlendirin. “Geçtiğimiz dönem kendinle gurur duyduğun bir anını paylaşmak ister misin? Yeni neler öğrendin? İlk kez denediğin bir şey oldu mu?” gibi sorularla dönemi değerlendirmelerine destek olun.

Karne dönemlerinde aileler başarıya maddi bir ödülle karşılık verebiliyor. Ancak yapılması önerilen; elde edilen başarının fark edilmesi, içten bir “Aferin” ve sıcak bir kucaklaşmadır.

Tatiller kuralların esnek olduğu zamanlar olsa da sınır ve kural çocukların kendilerini güvende hissetmeleri için bir ihtiyaçtır. Bu nedenle okul dönemindeki kuralları gözden geçirerek tatile uyarlayabilirsiniz. (Uyku düzeni, ekran süresi gibi.) Bu düzenlemeler çocuklarla yaşanabilecek çatışmaların önüne geçer. Tatil başında bu kuralları belirlemek, çocuklara anlık “Hayır!” ya da “Yeter!” demekten daha etkilidir.

Oyun ve doğa çocuklar için en verimli öğrenme ortamlarıdır. Doğadaki renkleri konuştuğunuz, ağaçtaki yaprakları saydığınız, gözlerinizi kapatıp en uzaktaki sesleri bile duymaya çalıştığınız bir doğa yürüyüşü ve birden çok yönergenin takip edilmesi gereken oyunlar, çocuklar için birçok kazanım oluşturur.

Ev çalışmalarını tamamlamaları ya da kısa süreli tekrar yapmaları muhtemel öğrenme kayıplarının önüne geçse de tatilin bir mola olduğu unutulmamalıdır.

Tatiller, çocuklar için tiyatro, sinema, müzikal gibi sanatsal faaliyetler için de bolca alternatifin olduğu dönemlerdir. Bu durum fırsat olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra bir çocuk kitabını birlikte okuyup üzerine sohbet etmek, kitaptaki karakterleri canlandırmak, kitaba yeni bir kapak tasarlamak gibi aktiviteler hem keyifli vakit geçirmenizi hem de çocuğunuzun okuma alışkanlığı edinmesini sağlar.

Merkezi sınava hazırlanan öğrenciler için bu iki hafta oldukça değerli

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü özellikle LGS ve YKS hazırlığında olan öğrenciler için de iki haftalık bu tatilin çok önemli olduğunu hatırlatıyor. Ebeveynlerin tatilde ders çalışma konusunda çocuklarına destek vermesi gerektiğinin altını çizen Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, “Ancak bunu yaparken çocuğu sıkmamalı ve hırpalamamalısınız. Böylelikle tatilde çocuğun derslerden kopmamasını sağlarsınız” diyor.

Bölüm diğer önerilerini ise şöyle sıralıyor:

LGS ve YKS hazırlığında olan öğrenciler için bu iki hafta oldukça kıymetli. Bu nedenle sınava hazırlanan çocuklar, bu arayı öncelikle eksik oldukları konuları telafi ederek geçirmelidir. Konu testleri ile çalışmalarını bitirdikten sonra süre tutarak deneme sınavı yapmalı ve öğrenme sürecini tamamlamalıdırlar.

Kitap okuyarak hızlı anlayabiliriz, hafızamızı güçlendirebiliriz ve kelime hazinemizi geliştirebiliriz. Bu nedenle tatil programında, çocuğun yaşına göre her gün en az 20-40 dakika kitap okuma aktivitesi bulunmalı.

Bazı çocuklar için yarıyıl tatili televizyon ve internet anlamına geliyor. Bundan dolayı da ebeveynlerinden sınırsız kullanım hakkı talep edebilirler. Bu da çocukların sosyal yaşantılarının zenginleşmesine, zihinsel süreçlerinin tazelenmesine ve dinlenmesine negatif bir etki oluşturacaktır. Bu nedenle televizyon, bilgisayar ve internet süreleri aşırıya kaçmadan kontrol altında alınmalı ve haftanın en az 1 günü “ekransız gün” şeklinde geçirilmelidir.