'Enerji alanında Türkiye'nin geleceği depolama sistemlerinde'

Başta Trakya olmak üzere İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 13 ayrı noktada toplam 302 MWe (megavat elektrik) depolama kapasitesi oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Seza Şirketler Grubu Enerjiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selin Açık, enerji alanında dünyanın ve Türkiye’nin geleceğinin depolama sistemlerinde olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji alanında yüksek potansiyele sahip olan Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Türkiye Ulusal Enerji Planı’ doğrultusunda 2035 yılına kadar rüzgar enerjisinde 29,6 GW; güneş enerjisinde ise 52,9 GW düzeyinde kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Bu süreçte atılan önemli adımlardan biri de 19 Kasım 2022’de yürürlüğe giren ‘Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ oldu. Bu yönetmeliğin, yenilenebilir enerjide yeni bir dönem başlatacağı öngörülen depolama sistemlerinin önünü açtığını ifade eden Seza Şirketler Grubu Enerjiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selin Açık, “Bu nedenle biz de grup firmalarımız ile yönetmeliğin yayımlanmasının hemen ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) önlisans başvurularımızı yaptık” dedi.

“Odağımıza yenilenebilir enerji yatırımlarını aldık”

İklim değişikliğinin etkileri ve jeopolitik gerilimler neticesinde güvenli enerji arzının dünyanın öncelikli gündemlerinden biri haline geldiğini söyleyen Açık, “Dünya gerek net sıfır emisyon hedefine ulaşmak gerekse enerji arzı riskini azaltıp, maliyetleri düşürmek adına yeşil dönüşümü odağına alıyor. Bu doğrultuda da enerjiyi verimli kullanmak ve bu enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan tedarik etmek büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda özellikle son birkaç yıldır odağımıza yenilenebilir enerji yatırımlarını aldık” dedi.

“Türkiye’nin temiz enerji kapasitesinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Enerji alanında dünyanın ve Türkiye’nin geleceğinin depolama sistemlerinde olduğunu ifade eden Açık, bu alandaki çalışmalarını şu sözlerle anlattı: “Wood Mackenzie tarafından yayımlanan ‘Güç ve Yenilenebilir Enerji’ raporuna göre dünyada bataryalı enerji depolama sistemleri alanında 2020’de 1,2 milyar dolar yıllık gelir kazanımı mevcut iken bu tutarın 2025’te 4,3 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre de ülkemizde yenilenebilir enerji beş yıl içinde yüzde 64 seviyesinde büyüyecek ve bu büyümenin yüzde 75’i rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilecek. Bu alandaki potansiyelimizi iyi değerlendirme ve verimli kullanma noktasında depolamalı elektrik üretim tesislerine ihtiyacımız var. Bu nedenle geçtiğimiz yıl Kasım ayında yürürlüğe giren yönetmelik, gelecek adına çok önemli bir gelişme. Bu yönetmelikle birlikte elektrik depolama tesisleri, elektrik şebekesi ile entegre olacak, bu sayede de Türkiye’nin temiz enerji kapasitesi hızla artacak. Şirket olarak ülkemizin enerji alanındaki bu atılımına katkı sağlamak üzere başta yenilenebilir rüzgar enerjisi alanında yüksek verim sağlanabilecek Trakya olmak üzere İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 13 ayrı müstakil alan için başvuruda bulunduk. Şu ana kadar yaklaşık 200 MWe kapasitede önlisansımızı teslim aldık. Toplam 302 MWe (megavat elektrik) depolama kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz. Kalan önlisanslarımız da süreç içerisinde tamamlanacak. Önümüzdeki süreçte de kapasitemizi verimlilik odağında artırmaya ve enerji ekosistemine değer katmaya devam edeceğiz.”