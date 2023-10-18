'Enerjide yeni santralleri devreye alacağız'

Enerji sektöründe yeni bir model geliştirdiklerini anlatan Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, “Dalaman’daki santralimize ek olarak, Konya, Kırklareli ve Batman gibi bir çok noktada yeni santraller için alım sürecimiz devam ediyor” dedi.

Enerji sektöründe yeni bir yatırım modeli vaadinde bulunan Katılım Enerji, 25 Ekim’de gerçekleşecek olan açılış lansmanı ile faaliyete başlayacak. Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, enerjide sürdürülebilirliği teşvik eden projelere ve inovasyona büyük önem verdiklerini belirterek, yeni enerji santrallerini devreye alarak Türkiye genelinde büyüme hedeflediklerini belirtti. Santral yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Şavlı, “Dalaman’daki santralimize ek olarak, Konya, Kırklareli ve Batman gibi bir çok noktada yeni santraller için alım sürecimiz devam ediyor. Şarj istasyonlarımızda da sona yaklaştık” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan’dan yatırımcıların yenilebilir enerji alanındaki projelerine ilgisinden bahseden Şavlı, “Katılım Enerji’nin büyüme ve sürdürülebilirlik projelerini dünya genelinde yayma destekleme adına önemli bir gelişme. Suudi Arabistan’dan gerçekleşecek bir yatırım, yenilenebilir enerji projelerini genişletmemize ve enerji üretimini ve dağıtımını daha adil bir duruma getirmemize imkan tanıyacak. Ayrıca, sürdürülebilir enerjiye olan taahhüdümüzü güçlendirecek ve çevremize daha fazla fayda sağlayacağız” dedi.