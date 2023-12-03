'Engelsiz Meclis' eski TBMM'de toplandı

Dünya Engelliler günü kapsamında 3. kez eski TBMM binasında ‘Engelsiz Meclis Toplanıyor’ etkinliği gerçekleştirildi.

Özel Özel Eğitim Konfederasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Ulus’taki 2. Meclis Binası’nda ’3. Engelsiz Meclis Toplanıyor’ etkinliği düzenlendi. Cumhuriyetin ilan edildiği tarihi binadaki etkinliğe 400 engelli öğrenci ve ailelerinin katıldığı temsili mecliste, özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sorunlara ilişkin kanun teklifi verildi. Engelli bireylerden oluşan milletvekillerince konuya ilişkin sıkıntılar temsili meclisin gündemine getirildi.

“Umarım burada oylanan şeyler gerçek meclise de taşınır”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamın ‘Engelsiz Meclis Toplantısı’ planladıklarını belirten Özel Özel Eğitim Konfederasyonu Başkanı Yunus Kılıç, 400 özel öğrencinin katılım sağladığını ifade etti. Türkiye’de engelsiz 3 Aralık kutlanması için bu etkinliği organize ettiklerinin altını çizen Kılıç, “Amacımız Türkiye’de artık engelsiz 3 Aralık kutlamak istiyoruz. Bunu bir motto olarak söylüyorum, bizim temel amacımız 3 bin 250 kurum, 569 bin öğrenciye hizmet veren bir yapımız var. Biz istiyoruz ki bu 569 bin çocuğun mutlu olduğu eğitimlerinin sorunsuz aldığı bir politika geliştirilmesi. Sosyal hayatın içerisinde onurlu eşit bir paylaşım edilmeleri. Bu anlamda çalışmalarımızın üçüncüsü olarak düzenlendi. Bu faaliyet inşallah bu yıl burada oylanacak şeylerle çocuklarımızın hakları gerçek meclise taşınır ve orda da oylanarak geçer. Umudumuz bu. Özel eğitimin temel sorunlarından bir tanesi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir çocuklarımıza ödenen ücretlerin düşük olması. Bunun asgari ücrete bağlanması talebindeyiz. Çünkü çocuklarımız nitelikli bir eğitim alabilmesi için öğretmenlerimizin özlük haklarının edinilmesi, mutlu bir öğretmen, mutlu aile, mutlu kurumlar sloganıyla çalışma. Bunun yapılması için de Maliye Bakanlığı özel eğitim alanındaki tasarruf tedbirini kaldırıp bu anlamda güçlü bir destek sunmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.