'Eren Abluka' operasyonunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta devam eden ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15’ Operasyonu çerçevesinde biri sözde bölge sorumlusu olmak üzere toplam 3 bölücü terör örgütü mensubunun daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Şırnak’ta devam eden Eren Abluka Sonbahar-Kış-15’ Operasyonu çerçevesinde 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15’ operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde başlatılan, J-SİHA ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak Taarruz Helikopterlerinin destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucu, birisi Cudi Dağı Bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, Komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” denildi.

“Cudi’de terörist barınamayacak”

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, “Cudi’de terörist barınamayacak. Söylüyorum, Cudi’nin sahibi Sefine’dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır Eren Operasyonlarında ablukada idi. Üç terörist üç sarı torba. Kahraman evlatlarımızın eline sağlık” ifadelerine yer verdi.