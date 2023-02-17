'Eren'den kardeşlerine oyuncak tırı yola çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu maçı öncesi stat girişinde turnikelerin yanlarında bulunan kutulara bırakmaları istenen oyuncak kampanyası yoğun ilgi gördü. Basel maçına gelen taraftarların doldurduğu kutular tıra yüklenerek deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yola çıktı.

Trabzonspor tribün liderlerinin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki Basel maçı öncesi stat girişinde turnikelerin yanlarında bulunan kutulara bırakmaları istenen oyuncak kampanyası çığ gibi büyüdü. Trabzonspor Kulübü ile işbirliği içinde yürütülen kampanya ile Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki yıkıcı depremin ardından bölgedeki çocukların sosyal hayata yeniden alışmaya başlaması ve travmadan uzaklaşması için yapılan oyuncak kampanyası yoğun ilgi gördü. Kılıç, tüfek, tabanca, bıçak, meşale ve patlayıcı gibi şiddeti çağrıştıran, bunların yanı sıra kepçe, dozer ve greyder gibi deprem algısını hatırlatabilecek oyuncakların tercih edilmediği kampanyada gıda ürünleri de yer aldı. Çocuklar için çikolata, kek, meyve suyu gibi ürünlerin de yüklendiği tır, Trabzon’dan yola çıktı. Deprem merkezi Kahramanmaraş’a gidecek olanın tırın önüne ise “Eren’den kardeşlerine geçmiş olsun Türkiye” yazılı pankart yerleştirildi.

Tır ile yola çıkan Çavdaroğlu Nakliyat sahibi Haşim Çavdaroğlu, “Bu kampanya sıra süre öncesinde başlatıldı. Maça 2 gün kala Kürşat Başkan önceliğinde başlatıldı. Gerekli duyuruları yaptık. Maça gelen herkes sağolsun katılım sağladı. Oyuncaklarımızı yükledik. Bunun yanı sıra gıda ürünlerini de yükledik. Yola çıkıyoruz. Bu oyuncakları Kahramanmaraş ve köylerine ulaştıracağız. Bu oyuncakları şehit Eren Bülbül gönderiyormuş gibi algılanmasını istedik. Onun için böyle bir yazı hazırladık” ifadelerini kullandı.