'Erken teşhis hayat kurtarır' mesajı Yenişehir'den yükseldi

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin öncülüğünde düzenlenen programda, meme kanserine karşı toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.Programda ebe ve doktorlar tarafından yapılan bilgilendirme sunumlarıyla kadınlara erken teşhisin önemi aktarıldı. Etkinliğe katılan kadınlar, pembe kıyafetleriyle farkındalık oluşturdu.Etkinlik, dayanışma ve moral dolu kadınlar matinesiyle sona erdi. Katılımcılar, hem bilgi edindi hem de birlikte keyifli vakit geçirerek farkındalık mesajı verdi.Yenişehir’de meme kanserine karşı verilen bu anlamlı mesaj, katılımcıların duyarlılığıyla güçlü bir farkındalık örneğine dönüştü.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, programın toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Kadınlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu tür farkındalık etkinlikleriyle erken teşhisin önemine dikkat çekmek, hayat kurtarmak demektir. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza ve Kent Konseyi Kadın Meclisimize teşekkür ediyorum."