'Eşekli Dostoyevski' Bursa Orhaneli'de çocuklarla buluştu

"Eşekli Dostoyevski" olarak bilinen Ersin Bilge Orhaneli ilçesine gelerek öğrencilere kitap, defter, kalem ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Ersin Bilge Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır ile beraber Demirci Mahallesi Demirci İlköğretim Okulu ve Orhaneli Merkez Kadri Uğur Ortaokulu’nda çocuklarla buluştu.

30 yıldır Almanya’da yaşayan "Eşekli Dostoyevski" olarak tanınan Ersin Bilge eşeğiyle beraber geldiği Orhaneli’de öğrencilere defter, kalem, kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Öğrencilerle sohbet eden Bilge, "Bugün çocukluk hayalimin peşinde koşan biri olarak burada çocuklarla buluştuk. Şu ana kadar 7 bin çocuğumuzla buluştum. Ben bu çocukların içinde çocukluğumu yaşıyor çok mutluyum, heyecanlıyım, bu ülke çok şeyi hak ediyor derken, ben bu çocukların özellikle bu ülkenin kalkınması için okuyup bilim adamı olmalarını çok istiyorum. Ben bu sorumlulukla yola çıktım şehir, şehir geziyorum" dedi.

Bilge çıkardığı ilk kitabını Kaymakam Tuna’ya takdim etti. Bilge birinci kitabından sonra ikinci kitabının da basım aşamasında olduğunu ve tüm kitap gelirlerini çocuklar için harcadığını belirtti.