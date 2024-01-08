'Esenler'in Dönüşümü' fotoğraf karelerinde

Esenler Belediyesi, kuruluşunun 30’uncu yılına özel, ilçenin dünden bugüne kültürel, sosyal, çevresel ve kentsel dönüşümünü ortaya koyan fotoğraf yarışmasına ev sahipliği yapacak. “Esenler’in Dönüşümü” adlı yarışmanın son başvuru tarihinin 31 Ocak olduğu belirtildi.

Esenler Belediyesi, 30’uncu yılına özel olarak “Esenler’in Dönüşümü” adlı fotoğraf yarışması düzenleyecek. Esenler’in yıllar içinde geçirdiği büyük değişim ve dönüşümün belgeleri niteliğinde olacak fotoğraflar, ilçenin kültürel, sosyal ve kentsel birikimini gözler önüne serecek. [email protected] adresi üzerinden başvurunun yapılabileceği yarışmada sonuçlar, 12 Şubat 2024’te açıklanacak. Yarışmanın ödül töreni ise 19 Şubat 2024’te yapılacak. Aynı gün yarışmaya katılan eserlerden oluşan sergi de sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

En fazla 4 adet fotoğrafla başvurulacak

Yarışmaya katılacak fotoğraflar sadece Esenler’de çekilecek. Esenler’de ikamet eden ya da etmeyen ve fotoğrafa ilgi duyan herkes yaş şartı aranmaksızın yarışmaya katılabilecek. Her katılımcı en fazla 4 adet renkli eserle yarışmaya başvurabilecek. Fotoğraf çekiminde insansız hava aracı (dron) ve benzeri her türlü çekim ekipmanı kullanımı serbest olacak. Yarışmaya katılacak fotoğraflar daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Fotoğrafın, sergilenmiş, yarışma organizasyonları dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel olmayacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye belediyenin web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Jüri koltuğunda uzman isimler oturuyor

“Esenler Dönüşümü” adlı fotoğraf yarışmasının jüri koltuğunda Türkiye’de fotoğraf alanında profesör olan ilk kadın akademisyen Prof. Dr. Güler Ertan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünden Prof. Dr. Emre İkizler, AA Fotoğraf Haberleri Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, AA foto muhabiri İsa Terli ve fotoğraf sanatçısı Deniz Kalaycı oturuyor.

Yarışmada birinci 20 bin lira, ikinci 10 bin lira, üçüncü ise 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Yarışmada sergileme ödülü ise bin 500 lira olarak belirlendi.