'Esenyurt'ta Projelerle Dolu Dolu 1 Yıl' programında hayata geçirilen projeler anlatıldı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy düzenlenen "Esenyurt’ta Projelerle Dolu Dolu 1 Yıl" programında son bir yılda hayata geçirilen projeleri duyurdu.

Esenyurt Belediyesi tarafından son bir yılda hayata geçirilen projeler, "Esenyurt’ta Projelerle Dolu Dolu 1 Yıl" programında anlatıldı. Nene Hatun Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, halka seslenerek projeleri duyurdu. Aksoy göreve gelmesinin ardından eğitimden sağlığa, kültürden çevreye kadar birçok alanda yapılan yatırımlarla Esenyurt’un modern ve yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşması amaçlandığını belirtti.

Eğitimde eşitlik ve yatırım hamlesi

Programda, yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında 14 okulun bakım ve onarımı tamamlanırken, binlerce öğrenciye sürekli eğitim merkezlerinde sınava hazırlık ve etüt desteği verildiği kaydedildi. 28 merkezde 145 branşta açılan kurslarla vatandaşlara yeni mesleki beceriler kazandırılırken, Durmuş Döven İlkokulu’nun temeli atıldı. Ayrıca 800 öğrenci kapasiteli KYK Kız Yurdu projesi hızla yükseldiği öğrenildi.

Yeni sağlık tesisleri hizmete alındı

Esenyurt Aşık Veysel ve İstiklal Mahalleleri’nde iki yeni Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak Sağlık Bakanlığı’na devredilirken, Akçaburgaz, Süleymaniye ve Akşemseddin Mahalleleri’nde üç 112 Acil Sağlık İstasyonu faaliyete geçtiği açıklandı. Uzun yıllardır atıl durumda olan Esenyurt Termal Kür ve Tedavi Merkezi, 5 yıl aradan sonra yeniden hizmete açılırken, Saadetdere Termal Merkezi’nin de baştan sona yenilendiği öğrenildi.

Kültür ve sosyal yaşamda yeni nefes alanları

Esenyurt’a kazandırılan Vatan Kitap Kafe, Erguvan Kafe, Lavanta Emekli Evi, Vitamin Kafe ve Menekşe Engelsiz Kafe, vatandaşların sosyalleşme alanlarını genişletilmesi amaçlandığı aktarıldı. Kadın Sanat Merkezi, Hanımeli Tasarım Merkezi ve yenilenen Roman Kültür Evi, üretimi ve kültürel dayanışmayı güçlendirmeyi hedefledikleri belirtildi.

Yeşil dönüşüm ve çevre yatırımları

Esenyurt’ta çevre yatırımları hız kesmeden devam ederken, Mimar Sinan Millet Bahçesi ve 7 yeni Nefes Bahçesi ilçeye kazandırıldığı öğrenildi. 11 parkın yenilendiği, Gülvadi Hayvan Bakımevi hizmete girdiği, temizlik filosu yenilenerek tamamen kamuya ait araçlar satın alındığı belirtilen sunumda Sıfır Atık uygulamalarını genişletmenin amaçlandığı vurgulandı.

Dev projeler yolda

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları iş birliğiyle yürütülen Beşli Lise Kampüsü, Kadın ve Çocuk Hastanesi, Engelliler Sarayı, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Sağlıklı Hayat Merkezidir gibi projelerin devam ettiği belirtilirken, ayrıca Kaymakamlık Binası, Adalet Sarayı, Emniyet Müdürlüğü ve dört yeni polis merkezi için arsa tahsisleri tamamlandığı ifade edildi.

"Yola çıkarken temel hedefimiz Esenyurt’u 21. yüzyıla yakışır bir şehre dönüştürmekti"

Programda konuşan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Esenyurt’a hizmet yolculuğumuzun birinci yılını doldurmuş bulunmaktayız. Yola çıkarken temel hedefimiz, ülkemizin en yoğun nüfusuna sahip ilçesi olan Esenyurt’u 21. yüzyıla yakışır bir şehre dönüştürmekti. Kronikleşmiş sorunları çözmek için bir an bile beklemeden çalışmaya başladık. Çalışmalarımızı üç ana kolda yürüttük: Yarım kalan projeleri tamamlamak, ilçemize değer katacak yeni projeleri hayata geçirmek ve bakanlıklarımızla iş birliği. Bu kapsamda eğitimden sağlığa, sosyal destekten çevreye kadar her alanda hayata geçirdiği projelerle ilçede büyük bir dönüşüm süreci başlattık. Çünkü paylaşarak daha zengin olacağımızı düşünüyorum. Artık belediye başkanlarının kullandığı lüks yerler değil, halkın kullandığı alanlar açacağız" dedi.