'Ev Sahibi Türkiye projesi gayrimenkul sektörünü yeniden düzenleyecek'

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "TOKİ daha önce 100 bin ve 250 bin konutluk dev projeler açıklamıştı. Ancak ‘Yüzyılın Konut Projesi’ olarak anılan Ev Sahibi Türkiye projesi, tarihin en büyüğü olarak karşımıza çıkıyor. Proje sayesinde birçok dar gelirli vatandaşımız ev sahibi olma imkanına kavuşacak ve gayrimenkul sektörü yeniden düzenlenecek" dedi.

TOKİ’nin geliştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı, "Yüzyılın Konut Projesi" olarak da bilinen, 500 bin sosyal konuttan oluşan "Ev Sahibi Türkiye" projesi, konut sorununun çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyor. 81 ilde hayata geçirilecek olan proje kapsamında 1+1 ve 2+1 daireler inşa edilerek dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasının sağlanması hedefleniyor. Tarihte ilk olarak "kiralık konut" uygulamasının da olacağı proje kapsamında şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlara yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-30 yaş arasındaki gençlere de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Proje kapsamında İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin, İzmir’de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’da 13’er bin, Hatay ve Diyarbakır’da 12’şer bin yeni sosyal konut inşa edilecek.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi"

Konunun detaylarını anlatan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olduğunu söyledi. Bundan bir süre önce 81 ilin valiliklerine bir yazı gönderilerek hangi bölgede ne kadar konut ihtiyacı olduğunun, belediye imar sahaları içinde kalan ve toplu konut yapılabilecek alanların tespitinin istendiğini kaydeden Özelmacıklı, "TOKİ daha önce 100 bin ve 250 bin konutluk dev projeler açıklamıştı. Ancak ‘Yüzyılın Konut Projesi’ olarak anılan Ev Sahibi Türkiye projesi, tarihin en büyüğü olarak karşımıza çıkıyor. Proje sayesinde birçok dar gelirli vatandaşımız ev sahibi olma imkanına kavuşacak ve gayrimenkul sektörü yeniden düzenlenecek" diye konuştu.

Başvuru sürecinin 15 Kasım tarihinde başlayacağını, kuraların Aralık ayında çekileceğini, ilk teslimatların ise Mart 2027’de yapılmasının planlandığını ifade eden Özelmacıklı, projenin satılık kısmında fiyatların 1 milyon 800 bin TL’den başladığını belirterek "Aylık taksitler ise 6 bin 750 TL’den başlıyor. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade söz konusu" dedi.

"Türkiye’de bir ilk: TOKİ’den kiralık konut"

"Bu projenin en büyük farkı, konut adedinden başka, ilk defa İstanbul’da kiralık konut inşa edilecek olması" diyen Özelmacıklı, "İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konuttan başka, dar gelirli vatandaşlara kiraya verilmek için 15 bin konut daha geliştirilecek ve bunların kirası piyasa rayicinin yarısı olacak. Ayrıca 3 yıllık bir süre sınırlaması da söz konusu. Lojman misali ömür boyu kullanım olmayacak. Böylece gayrimenkul sektörünün ve kiralık konut piyasasının yeniden düzenlenmesi edilmesi hedefleniyor. Kiralık konut ayağında işçi, memur, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelere, genç çiftlere ve kentsel dönüşümdeki hak sahiplerine ayrılan kontenjanlar önümüzdeki günlerde açıklanacak" diye konuştu.

Başvuru ve ödeme şartları neler?

Özelmacıklı, başvuru şartları hakkında şunları söyledi: "Projenin en başta dar gelirli vatandaşlara yönelik geliştirildiğini söylemek mümkün. Öncelik ev sahibi olmayan vatandaşların olmakla birlikte 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türk vatandaşı olan herkes başvuru yapabilecek. Şimdilik sadece, kendisi, eşi ve çocuklarının üstüne evi olan vatandaşlarımız başvuru yapamayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Ayrıca başvuru yapılacak yerlerde, adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. 6 Şubat depremi nedeniyle ikametini değiştiren vatandaşlarımız da nüfus kaydı veya 1 yıllık ikamet belgesiyle başvuru yapabilecek. Daire büyüklükleri ve ödeme planı gibi detaylar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden edinilebiliyor."