'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında vatandaşlar yeni evlerinde

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen “Evim Yuvan Olsun” kampanyası çerçevesinde Büyükçekmece Kaymakamlığı koordinasyonu ile depremzede aileler hayırsever vatandaşların kendilerine verdikleri eşyalı evlerinde hayatlarını sürdürmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından on binlerce ev yıkılmış birçok evde hasar almıştı. Farklı şehirlere gitmek zorunda kalan ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından “Evim Yuvan Olsun” adıyla bir proje geliştirildi. Proje çerçevesinde ikinci evleri boş olan vatandaşlar depremzede ailelere evlerini teslim etti. Büyükçekmece Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ile ilçe de de 30’a yakın aile ilk etapta evlere yerleştirildi. Ailelerin tüm ihtiyaçları da yine kaymakamlık koordinasyonu ile hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Kaymakamlık görevlileri, aileleri sık sık ziyarette ederek ihtiyaçlarını kontrol ediyor.

“Allah herkesten razı olsun”

Kahramanmaraş’ta 10’uncu katlarındaki evlerinde depreme yakalanan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmet Celen ve eşi Fadime Celen’de hayırsever bir vatandaş tarafından verilen Güzelce’deki geçici dairesine yerleştirildi. Yaşananları anlatan Gazi İsmet Celen, “Depremde evden indik arabamıza bindik ki her yer kilitlenmişti. İstanbul’a geldik biz. Büyükçekmece’deki kaymakamlığa başvurduk. Sayın kaymakam bey bizimle bizzat ilgilendi hastama baktı eşime ilgilendi. ‘Elimden geleni yapacağım’ dedi. 3-5 gün içerisinde de burayı buldu. Kim verdi bu evi de bilmiyorum. Ben herkese yatıp kalkıp dua ediyorum. Namaza kalkıp dua ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Hiçbir sıkıntımız da yok. Muhtarımız da soruyor sürekli. Yemek, ekmekte getiriliyor” dedi.

Fadime Celen’de “Aklıma geldikçe o günler kötü oluyorum. Allah bu imkanları sağlayanlardan razı olsun” diye konuştu.

“İmkanı olan her vatandaşın böyle yardımlar yapması lazım”

Torunlarıyla birlikte İskenderun’daki evlerini terk ederek Eyüp’te yakınlarının yanına gelen ardından da internet üzerinden yaptığı başvuru sonrası kendilerinin eve yerleştirildiğini ifade eden Cihan Yancar, “ Evimiz yıkılmadı ama heyelan bölgesinde. Biz internet üzerinden başvurduk bu projeye. İlk geldiğimizde kardeşimde kaldık Eyüp’te. Evi bize sağlayan vatandaş Mustafa bey ile de tanıştık. Allah herkesten razı olsun. Ben daha fazla yardım yapsın insanlar evi olmayanlara. İhtiyaçlarımız da karşılanıyor. Beyaz eşyadan erzak yardımına her şeyimiz karşılanıyor” şeklinde konuştu.

"1 yıl boyunca masraflarını da biz karşılayacağız"

4 ayrı evini, “Evim yuvan olsun” projesi çerçevesinde vatandaşlara verdiğini ifade eden hayır sever iş adamı Cevdet Eroğlu, “Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yaklaşık olarak afetten zarar görüp buraya gelen yurtlara yerleşen ailelere yardımımız olsun istedik. Bunun örnek olmasını istedik. Biz de 4 ailemizi ücretsiz eve yerleştirdik. 1 yıl boyunca masraflarını da biz karşılayacağız. Ülkemi seviyorum imkanı olan her vatandaşın böyle yardımlar yapması lazım. Çünkü olağanüstü bir durum. Bu deprem burada da olabilir. Yardımlaşmaktan daha güzel ne olabilir ki” dedi.