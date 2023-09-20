'Evrende Bir İz' sergisi, Loft Art'ta sanatseverlerle buluşacak

Bağımsız sanat alanı Loft Art’ın yeni sergisi ‘Evrende Bir İz’, 27 Eylül tarihinde İstanbul’daki mekânında kapılarını açıyor. ‘Evrende Bir İz’, evrenin sonsuz genişliği karşısında insanın bıraktığı izin önemini ele alarak, doğanın ilham verici güzellikleriyle evrenin sınırsız derinliği arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyet gösteren bağımsız sanat alanı Loft Art, yeni sergisi ‘Evrende Bir İz’ ile İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 27 Eylül Çarşamba günü kapılarını açacak ve 26 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek "Evrende Bir İz" sergisinde, yaşamın evren içerisinde ne kadar küçük bir nokta gibi görünse de her birimizin bıraktığı izin evrenin dokusunu nasıl şekillendirdiğini anlatan eserlere yer veriliyor.

Yapılan açıklamaya göre sergi, doğanın ilham verici güzellikleriyle evrenin sınırsız derinliği arasında bir köprü kuruyor. Doğanın dokusu ve renkleri, evrenin gizemli yıldızları ve insanın iç dünyasının yankıları eserlerde buluşuyor.

Evrenin sınırsız genişliğine karşı insanın bıraktığı iz

‘Evrende Bir İz’ sergisi, insanın evrendeki yerini sorgulayan ve onun evrene bıraktığı derin izleri keşfeden bir sanat deneyimi sunuyor. Sergide, evrenin sınırsız genişliği karşısında insanın küçüklüğüne rağmen, bıraktığı izin ne kadar kalıcı ve anlamlı olabileceği inceleniyor.

Bu özel sergide, Ayşegül Karakaş, Berkin Günsay, Dilşad Akçayöz, Ece Haskan, Ekin Yüksel, Funda Alkan, Gül İclal Öner Yıldız, Güneş Acur, Hadiye Kalkavan, Hale Feriha Hendekçigil, İrem Yılmaz, Lütfiye Kösten, Merve Kaya Okursoy, Murat Berköz ve Tuba Merdeşe olmak üzere 15 bağımsız sanatçının tuval, heykel, enstalasyon ve video enstalasyon eserleri yer alacak.

Tüm disiplinlerde bağımsız sanatçıları destekleyerek katkıda bulunuyor

Akfen Holding’in sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde faaliyete geçirdiği Loft Art, bağımsız sanatçıları destekleyerek sanatın tüm disiplinlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. "Evrende Bir İz" sergisi de bu vizyonun bir yansıması olarak, sanatseverlerle buluşmayı bekliyor.

Sergide satışa sunulan eserlerden elde edilen gelir, holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)’a aktarılıyor ve vakfın sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunuluyor.

Loft Art, bu sergi ile bir kez daha sanatın evrensel dilini, yerel ölçekte değerli bir amaç uğruna kullanarak, sanat, doğa ve insanın evrende bıraktığı izi etkileyici bir şekilde izleyicilere sunuyor. TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın’ın sorumluluğunda olan Loft Art’ın Sanat Direktörlüğü’nü Ayşe Jaber üstleniyor.