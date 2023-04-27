'Evrenin Şifresi' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Kartepe Sanat Evi'nde Heykeltıraş ve Ressam Hüseyin Kodan'ın 'Evrenin Şifresi' adlı sergisi 25 Nisan'da sanatseverlere kapılarını açtı. 50 eserin yer aldığı sergi, 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
Kartepe Sanat Evi’nde Heykeltıraş ve Ressam Hüseyin Kodan’ın “Evrenin Şifresi” adlı sergisi 25 Nisan’da sanatseverlere kapılarını açtı. 50 eserin yer aldığı sergi, 10 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık olacak.
Birçok eseri bulunan Heykeltıraş ve Ressam Hüseyin Kodan’ın eserleri Kartepe Sanat Evi’nde sergilenmeye başladı. Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’in katılımıyla “Evrenin Şifresi” sergisi ziyarete açıldı. Yaşanan önemli olayların anlatıldığı 50 eserin yer aldığı sergi, Kartepe Sanat Evi’nde 25 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında saat 08.30 - 17.30 saatleri ziyarete açık olacak.