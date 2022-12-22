'Farkında mıyız Bilecik?' konferansı düzenlendi

Bilecik’te ‘Farkında mıyız Bilecik’ platformu konferans düzenledi.

Farkında mıyız Bilecik’ platformunun düzenlediği ‘Küresel gıda ve iklim krizinin yerelde etkileri ve Bilecik genelinde alınması gereken tedbirler’ konulu panel hazırlandı. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve ilgili birim amirleri katıldı. Panelde, Prof. Dr. Rafet Aslantaş, Tanfer Dinler, Nilüfer Erdin ve Doç. Dr. Edip Avşar tarafından, “İklim Değişimin Yerel Etkileri, Doğa, Biyoçeşitlilik ve Tarım, İklim Değişikliğinin Biyoçeşitliliğe Etkileri Bağlamında Arılar, Üniversitede Sıfır Atık Projesi Uygulamaları” adlı konuşmalar yapıldı. Bilecik ve dünyada iklim ve gıda krizi ile ilgili slayt gösterileri ve sunumlar gerçekleştirildi. Doğa ve çevrenin korunduğu sürdürülebilir tarım uygulamalarının konuşulduğu programda Vali Kızılkaya, sağlıklı gıda ve çevre için doğru tarım tekniklerinin uygulanmasının önemini vurguladı.