'Gayrimenkul sektöründeki dengeler değişecek'

Amerika’nın en büyük gayrimenkul oyuncularından Better Homes and Gardes Real Estate’i Türkiye’ye getiren sektör öncülerinden Ö. Burak Özmutafoğlu, şirketlerinin daha iyisini başarmak adına gayrimenkul sektöründeki dengeleri değiştireceğini belirtti.

Ö. Burak Özmutafoğlu liderliğinde Türkiye’de hizmet vermeye başlayan BHGRE Türkiye’nin her zaman daha iyisini hedeflediğini belirten BHGRE Türkiye Lideri Ö. Burk Özmutafoğlu, “Her kademede kendisinin daha iyisini hak ettiğini bilen ve ‘ben daha iyiyim’ diyen çalışanların yer aldığı şirketimiz, gayrimenkul sektöründeki dengeleri değiştirecek” dedi.

BHGRE Türkiye Lideri Ö. Burk Özmutafoğlu, daha iyisi olmak isteyen gayrimenkul danışmanları için birkaç tüyo verdi. Olanı olduğu gibi anlatarak dürüst çalışan gayrimenkul danışmanlarının her zaman daha hızlı yükseldiğinin altını çizen Özmutafoğlu, “Gayrimenkul danışmanlığı ek bir iş değildir, başlı başına bir meslektir. Gayrimenkul danışmanı, sektörün dinamiklerini iyi takip etmeli ve çalıştığı bölgeyi çok iyi tanımalıdır. Bölgesini iyi tanıyan, potansiyel portföyleri ve var olan portföylerinin analizini başarılı şekilde yapan danışman her zaman daha iyisine sahip olur. Bu sektörde hakkıyla emek veren herkes muhakkak kazanır. BHGRE Türkiye olarak danışmanlarımızın ve brokerlarımızın emeğini her zaman destekleriz. İhtiyaç duydukları her an da her türlü desteği ve yardımı sağlarız.”

“Gayrimenkul sektöründe her zaman dürüstlük ön plandadır”

Sektördeki güven problemi hakkında da konuşan Özmutafoğlu, “Çalıştığınız danışmanların referanslarına bakmalısınız. Olanı olduğu gibi söyleyen, dürüstçe işini yapan bir danışmanın kötü referansının olması mümkün değildir. Gayrimenkul danışmanı ve gayrimenkul sektöründe her zaman dürüstlük ön plandadır. Bu işi dürüstçe yapan kazanır” diye konuştu.

“Daha iyisi için çalışan gayrimenkul danışmanları yetiştiriyoruz”

Özmutafoğlu ayrıca, “Sektördeki başarılı danışmanlar artık daha iyisini hak ediyor. Daha iyisine sahip olmak isteyen, daha iyisi için çaba harcayan hiç kimse olduğu yerde kalmaz her zaman yukarıya doğru ivme alarak ilerler. BHGRE Türkiye olarak eğitimli, donanımlı ve daha iyisi için çalışan gayrimenkul danışmanları yetiştiriyoruz. Sürekli eğitimler ve destekler ile her kademede yanlarındayız. Birlikte daha iyiyiz, daha iyisine de beraber sahip olabiliriz bunu biliyoruz” diye konuştu.