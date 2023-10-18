'Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor' projesi eğitimi verildi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın ‘Gazi Köylerinde Şifa Çiçekleri Açıyor’ projesi çerçevesinde eğitim düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın “Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor” projesi çerçevesinde proje ortağı olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Çiftçi Eğitim ve Tıbbi Aromatik Bitki Merkezi (BAÇEM) eğitmenlerince Seddülbahir Kalesi Tophane Kulesi’nde eğitim gerçekleştirildi. 110 kursiyer ile gerçekleştirilen teorik eğitimin sonrası BAÇEM’de yapılacak olan uygulama eğitimi ile de kursiyerler Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği sertifikalarını almaya hak kazanacak.

Proje ile alanda tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, genç çiftçi istihdamının arttırılarak iyi tarım uygulamalarının çoğaltılması, gazi köylerinin tarımsal gelirlerini arttırarak köyden kente göçün önüne, ziyaretçiler için alternatif destinasyon noktalarının oluşturulması hedefleniyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, eğitime katılarak yaptığı konuşmasında ekip olarak yerel halkın her daim yanında olduğunu bu minvalde projelerle Tarihi Alanın tüm köyleri ile her geçen gün daha güçlü bir konuma geleceğini belirterek, “Talep yoğunluğu ve ilgi bizlere yeni yapacağımız işlerde feyz vermektedir” dedi.

Alan Başkanı Kaşdemir, önümüzdeki günlerde eğitimin tekrarlanacağını da sözlerine ekledi.