'Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes' sloganıyla 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı oluşturuldu

Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyü korusunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Vali Yunus Sezer’in katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’de milyonlarca fidan toprakla buluşturuldu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Edirne’de de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Bu çerçevede Edirne ve ilçelerinde 10 noktada toplam 110 dönüme 14 bin 80 fidan ekimi yapıldı.

Edirne’de Musabeyli köyünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Oluşturulan alanda vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı ve fidan dağıtıldı.

Cumhuriyetin 100. yılı anısına tüm yurtta 100. yılı Cumhuriyet Ormanları tesis edildiğini belirten Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, bu çerçevede Musabeyli Korusu’nda 2 hektarlık alanda yaklaşık 1500 adet fidan dikileceğini söyledi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, 11 Kasım tarihinin tüm yurt genelinde ağaçlandırma faaliyetinin yapıldığı bir gün olarak kutlandığını belirterek, bugünün ağaçlandırma bayramı günü olarak en hayırlı günlerden birisi olduğunu aktardı.

Vali Yunus Sezer, Musabeyli köyünde düzenlenen fidan dikim töreninde yeşil alanların önemine dikkat çeken Vali Sezer, "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganıyla 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kurulduğunu söyledi.

"Bu mirası gençlerimiz vesilesiyle geleceğe taşımamız lazım"

Oluşturulan alanda hem Edirne’den hem Musabeyli Köyü’nden gençlerin ve insanların altında barınacağı ölmez bir eser bırakacaklarını belirten Vali Sezer, "Bizler Anadolu’nun çeşitli yerlerini geziyoruz. Gittiğimiz zaman binlerce yıllık çınar ağaçlarını görüyoruz. Yani bin yılı geçmiş tarihi eserler. Tarihi hüviyete bürünmüş, koruma altında ağaçları görüyoruz. Edirne’mizde de var. Ağaca baktığımız zaman sadece ağaca görmüyoruz. Bunu diken elleri düşünüyoruz ve bunun medeniyetimiz açısından, bizler açısından ne anlam ifade ettiğini de aynı zamanda görmüş oluyoruz. Çınarlara bakınca ben hep Osmanlıyı, buradaki imparatorluk bakiyesini hem burada hem Balkanlar’da hem Anadolu’muzun güneyinin sınırının ötesinde her yerde görme imkanımız oluyor. Dolayısıyla biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız ve bu mirası gençlerimiz vesilesiyle geleceğe taşımamız lazım" ifadelerine yer verdi.

Yazın yangınlarla mücadele eden ve büyük rolü olan orman teşkilatına da teşekkür eden Vali Sezer, Sonbahar ve ilkbaharda hem yanan yerleri yeniden ektiklerini, hem de yeni fidanları toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, beraberindeki kurum müdürleri, jandarma ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar hep birlikte fidan dikti.