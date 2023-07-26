'Geleceğin Aziz Sancar'larını yetiştiriyoruz'

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, bünyelerinde akredite olan program sayısının 29’a yükseldiğini belirterek, "Amacımız Aziz Sancar gibi araştırmacı bilim insanları yetiştirerek geleceğin dünyasında Türkiye’nin üreten ve söz sahibi olan bir ülke olmasına katkı sunmaktır" dedi.

2010 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan İstanbul Medipol Üniversitesi; 12 fakülte, 1 yüksekokul, 4 MYO, 5 enstitü, 21 uygulama ve araştırma merkezi, 141 laboratuvar, sayısı 1500’ü bulan akademik kadrosu ve 42 bini aşkın öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. yeni eöğitim-öğretim yılı öncesinde açıklamalarda bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, akredite olan program sayılarının 29’a yükseldiğini, 2021 yılı verilerine göre, üniversitenin akredite olan program sayısı açısından vakıf üniversiteleri arasında 2’nci, tüm yükseköğretim kurumları arasında ise 6’ncı sırada konumlandığını söyledi.

Her yıl YKS’yi en ön sırada tamamlayan öğrencilerinin de aralarında olduğu 10 bine yakın öğrencinin Medipol’ü tercih ettiğini kaydeden Prof. Dr. Ceran, YKS’yi en ön sırada tamamlayan öğrencilere tam burslu eğitim vermekle kalmadıklarını, hazırlık eğitimlerinin 2’nci yarıyılını ABD’de yine tam bursla sağlayıp Harvard ve MIT gibi en prestijli okullarda staj yapma ve gözlemci olma imkânı sunduklarını söyledi.

142 ülkeden 10 binin üzerinde öğrenci

Paylaşılan bilgilere göre, üniversitede 142 ülkeden 10 binin üzerinde misafir öğrenci eğitim görüyor. Japonya’dan Almanya’ya, İspanya’dan Türkmenistan’a kadar geniş bir coğrafyadan talep gören üniversitede uluslararası öğrencilerin lisans programlarına kabulü için; SAT, ACT, ABITUR gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yüksek puan almaları ya da lise diplomalarından yüksek puanlara sahip olmaları şartı aranıyor.

Şampiyonlar tercih ediyor

2022 YKS’de TÜBİTAK Ek Puanı ile Türkiye 1’incisi olan iki öğrenci birden Medipol’ü kazandı. Abdullah Akif Çelikkaya ve Emirhan Şahin’in yanı sıra Türkiye 3’üncüsü Bilge Ceyda Uzun da Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) tercih etti. 10 kişilik kontenjanının tamamını YKS’yi ilk 70’te tamamlayan adaylardan kabul eden UTF, geçen yıl da “en yüksek taban puana sahip fakülte” olarak öne çıktı. 2016’den 2022’ye dek kesintisiz şekilde üniversite sınavı birincileri Medipol’ü tercih etti. 2021’de Hasan Mert ile Ali Eren Çakıcılı, 2020’de Özge Dilay Örüm ile Muhammed Rodi Düger, 2019’da Mehmet Berke İşler ve Umut Berat Yavuz, 2018’de Halil Hazar Gelener, 2017’de Beyza Gürbüz ve 2016’da İbrahim Ethem Hamamcı Medipol’ü tercih eden şampiyonlar oldu.

Pek çok listede üst sıralarda

Tüm dünyadaki üniversitelerin çeşitli kriterlere göre sıralandığı pek çok listede Medipol üst sıralarda yer aldı. URAP (University Ranking by Academic Performance) 2022-2023 sıralamasında Türkiye’de 183 üniversite içinde 45’inci sırada, vakıf üniversiteleri arasında 7’inci sırada yer alan Medipol, THE’nın (Times Higher Education) oluşturduğu dünya üniversite sıralamasında ise 1201-1.500 bandında kendine yer buldu. Scimago 2023 sıralamasında Türkiye’de 20’nci, dünyada 2 bin 67’nci sırada yer alan üniversite, ülkemizde işletme alanında 8’inci, mühendislikte 5’inci, bilgisayar bilimlerinde ise 1’inci sırada yer alma başarısı gösterdi. RUR Dünya Üniversiteler Sıralamasında ülkemizde 29’uncu, dünyada 969’uncu sırada yer alan Medipol, TÜBİTAK tarafından oluşturulan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ise 192 üniversite arasında 18’inci sıraya, vakıf üniversiteleri arasında 5’inci sıraya yükselme başarısı gösterdi.