'Gelen şansı kaçırmamak için işinize odaklanın'

Akfen Holding tarafından 1999 yılında kurulan TİKAV, toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediği Bireysel Gelişim Programı’nda (BGP) 350 öğrenciye ulaştı.

TİKAV, Bireysel Gelişim Programı’nda 350 öğrenciye ulaştı. Program ile bursiyer öğrenciler üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve toplum hizmeti programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılıyorlar.

Her iki yılda bir Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan üniversitelerde okuyan ve mülakatlarla seçilen 25 öğrencinin alındığı programlarda 4 yılın sonunda üniversitenin hangi bölümünde olursa olsun çoğu uluslararası geçerliliği olan 30’a yakın kişisel gelişim sertifikası ile mezun olunuyor. TİKAV’ın Bireysel Gelişim Programı kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencisi olan 12 TİKAV bursiyeri Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile buluştu.

Bursiyerler ile buluşmasında iş hayatında gelen fırsatları değerlendirmenin önemine değinen Hamdi Akın, “Hayattaki fırsatları yakalamak çok önem taşıyor. Hayatta şans da, şanssızlık da herkese eşit miktarda gelir. Ama şansın ayağınıza geldiğini fark edebilmeniz için sizin çalışıyor ve uyanık olmanız lazım. Eğer o sırada siz uyuyorsanız o şansı kaçırırsınız. İşinize odaklı olmalısınız. Eğer işinize konsantreyseniz o şansı mutlaka yakalayacaksınız. Sizin için “ne şanslı” diyecekler. O şansı kendi hayatınızda görüp, fırsatları değerlendirmeniz sizi başarıya götüren yolun eşlikçisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Gençlere iş dünyasında başarılı olmak için “önce uluslararası olmak zorundasınız” öğüdünü veren Akın, “Ne yapın edin İngilizce dilini öğrenin. Eğer uluslararası olursanız vatana ve millete daha hayırlı bir birey olursunuz. Ve kendinizden büyük insanlarla arkadaşlık yapmak zorundasınız. İş bile kuracaksanız muhakkak ortaklarınızdan birisi sizden 10-15 yaş büyük olsun. Bu sayede büyük insanlardan para vermeden tecrübe satın alırsınız. Sizin gençliğiniz ve ortağınızın tecrübesi birleştiğinde çok verimli fırsatlar yakalayabilirsiniz” dedi.

Program hakkında şu bilgiler verildi:

Üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaç ediniyor

TİKAV, Bireysel Gelişim Programı kapsamında özellikle toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaç edindi. Bu çerçevede üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür- sanat ve gönüllü hizmet programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştiriyorlar.

Üniversite hayatları boyunca üç buçuk yıl devam eden BGP ile öğrenciler 40 ayrı programa katılırlarken, BGP öğrencilerinin yüzde 95’i kısa sürede iş hayatına atılıyor.

1999 yılından bu yana uygulanan program

Bireysel Gelişim Programı ilk olarak 1999 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açıldı. 2003 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde; 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinde uygulanmaya başlandı.

2009 yılında, eğitim kaynaklarına ulaşmada fırsat eşitliği oluşturma hedefini benimseyen TİKAV, bu amaç doğrultusunda Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde on yılını doldurmuş üniversitelere yöneldi ve Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitelerinde projeyi uygulamaya başladı. Bireysel Gelişim Programı, 2010 yılından bu yana Fırat Üniversitesi öğrencilerine uygulanıyor.

Rakamlarla bireysel gelişim programı

Öğrencilerin BGP süresince katıldıkları program sayısı: 40

BGP’ye katılan öğrenci sayısı: 350

Mülakata katılan öğrenci sayısı: 150

Kabul edilen öğrenci sayısı: 25

Yıllık başvuru sayısı: 750

BGP süresi (yıl): 3,5

Toplam program saati: 995