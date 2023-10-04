Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerini kaynaşırmak ve gençlik çalışmaları hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlediği "Gelin Tanış Olalım" etkinliği başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin kaynaşması ve kente daha iyi uyum sağlaması için Gelin Tanış Olalım etkinliği düzenliyor. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde stantlarını kuran Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere gençlik çalışmaları hakkında detaylı bilgi verirken, Kocaeli Üniversiteli öğrencilerin oluşturduğu müzik gruplarının şarkılarıyla gençler doyasıya eğleniyor.

Etkinliklerde ülkenin dört bir tarafından Kocaeli’ye gelen öğrenciler sosyalleşme imkanı buluyor. Umuttepe Kampüsü’nde 3 gün boyunca sürecek program ilk gün stantların açılması ve sahne etkinlikleriyle başlarken, müzik gruplarının eğlenceli konserleriyle devam ediyor. İkinci günü yine konserler ve açık havada film gösterimiyle devam edecek etkinlik 5 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de sanatçı Özgün konseriyle sona erecek.