'Genç Başiskele Genç İstihdam' ilk mezunlarını verdi

Gençlerin nitelikli eleman olarak istihdama kazandırılması amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından projelendirilen "Genç Başiskele Genç İstihdam" projesinde ilk eğitimler tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hibe programı çerçevesinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan "Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi" ilk meyvelerini verdi. Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM) koordinesinde tamamen ücretsiz olarak verilen AutoCad, SolidWorks ve Gazaltı Kaynakçılık Kursu ilk mezunlarını verdi.

Selim Yürekten Mesleki Teknik Lisesi’nin atölyelerinde uzman eğitmenler rehberliğinde toplamda 75 saat süren eğitimi başarılı bir şekilde bitiren kursiyerlere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı onaylı sertifikaları verildi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü, Genç Başiskele Genç İstihdam çerçevesinde açılan kursları başarıyla tamamlayan gençlere sertifikalarını Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ile birlikte takdim etti.

Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda yapılan programda konuşan Başkan Özlü, "Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarının, geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizin istihdama erişimi, sektörün beklentilerini karşılayan nitelikli insan gücü kaynağını sağlayabilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’mız iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Genç Başiskele Genç İstihdam Projemiz ilk mezunları verdi. İş deneyimlerini, el becerilerini arttırarak hayatlarına temas eğitimiz gençlerin başarı hikayeleri bir sonraki kursiyerlerimize ilham vereceğine inanıyorum. Projemizin, ülkemizin kalkınmasına ve toplumumuzun güçlenmesine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, kursiyer arkadaşlarıma da iş hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Genç Başiskele Genç İstihdam projesi çerçevesinde yeni dönemde Hidrolik Pnömatik Kursu da başlayacak. Başiskele’de ikamet eden mesleki ve teknik liselerden mezun olan, hali hazırda çalışan, kendini ve el becerilerini geliştirmek isteyen 16-35 yaş arası vatandaşlar, kurslara katılmak için başvurularını yapabilecek.