'Gençliğe Değer Projesi' ile Bursa gezisi düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençliğe Değer Projesi ile Bursa gezisi düzenlendi.

'Gençliğe Değer Projesi' ile Bursa gezisi düzenlendi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Gençliğe Değer Projesi" ile Bursa gezisi düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesi ve Pazaryeri İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen "Gençliğe Değer Projesi" ile Bursa gezisinde dini, tarihi ve kültürel yerler gezildi. Ulu Cami’ye giden gençler, hem Ulu Cami’nin dini boyutunu hem de kültürel yapısını yakından inceledi. Geziden çok memnun kaldıklarını belirten gençler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman