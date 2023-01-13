'Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı' öğrenciler ile buluştu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ‘Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı’ öğrenciler ile bir araya geldi.

Pazaryeri ilçesinde motivasyon, iletişim, liderlik, girişimcilik ve özgüvenini geliştirmeleri amacıyla Kütahya Valiliğince ilçeye davet edilen ‘Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı’ öğrenciler ile bir araya geldi. Yapılan etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci eşlik etti. Eğitim tırında, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kudret Armağan tarafından öğrencilere eğiten ve öğreten eğitimler verildi. Etkinliğin sonunda öğrencilere, öğrencilerin yaptıkları oyuncakları, boyama takımları ve bez çantalar hediye edildi.

Bu anlamlı ve güzel etkinlik için teşekkürlerini ileten Kaymakam Altay, “‘Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı’nın ilçemize gelmesindeki destekleri için Kütahya Valisi Ali Çelik’e ve öğrencilerimizin güzel zaman geçirmesine etkinlikleri ile destek olan Öğretim Üyesi Dr. Armağan’a ilçemiz adına teşekkür ederiz” dedi.