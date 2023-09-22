'Gibi' ve 'İlginç Bazı Olaylar' dizileri Exxen TV ile TV+'ta

Farklı kategorilerde onlarca kaliteli içeriği izleyiciye sunan dijital içerik platformu TV+, Eylül ayında Exxen TV ile iki yerli komedi dizisini ekranlara getiriyor. Bu ay ‘Gibi’ ikinci sezonuyla, ‘İlginç Bazı Olaylar’ ise ilk sezonuyla her iki platformda izleyiciyle buluşacak.

Çoklu abonelik çağında kullanıcılara içerikleri tek platformdan ulaştıran TV+, beğeniyle izlenen dizileri yayına almaya devam ediyor. Son olarak yerli içerik platformu Exxen TV ile anlaşan TV+, Eylül ayında iki diziyi ekran tutkunlarıyla buluşturuyor. Platformda yayınlanan iki komedi yapımla dizi tutkunları keyifli zaman geçirecek. Üç arkadaşın başından geçen küçük ama karmaşık olayları anlatan Gibi ikinci sezonuyla ekrana gelirken, Bursa’da yaşayan İbo’nun başından geçen sıra dışı olayları konu alan İlginç Bazı Olaylar ilk sezonuyla ekranda olacak.

Üç arkadaşın maceraları devam ediyor

Yapımcılığını Barış Ayaztaş ve Feyyaz Yiğit’in üstlendiği, senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit’in yazdığı, oyuncu kadrosunda Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın yer aldığı komedi dizisi Gibi, birbiriyle sürekli didişen üç arkadaş Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un yaşadıklarını anlatıyor. Herkesin her gün yaşayabildiği talihsizlikleri, tuhaf olayları ve çaresizlikleri ekrana taşıyan dizi; her zaman sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler bulan üç arkadaşın küçük olayları gerçek bir ustalıkla büyütüp işleri karmaşık hale getirmelerini konu ediniyor. Bu ay 10 bölümden oluşan ikinci sezonuyla Exxen TV ile TV+’lı ekran tutkunlarıyla buluşan dizinin bu sezonunda en çok konuşulan bölümleri arasında Çaça ve Cosplay, Kuki, Sokak Röportajı yer alıyor. Dizinin üçüncü ve dördüncü sezonu da önümüzdeki aylarda dijital içerik platformunda yayınlanacak.

Diziseverler Bursalı İbo ile gülecek

Bu ay 10 bölümlük ilk sezonu Exxen TV ile TV+’ta yayınlanan komedi türündeki İlginç Bazı Olaylar ise hayallerinin peşinden koşmak yerine ailesi için Bursa’da kalmayı tercih eden ve nişanlısı tarafından terk edilen 37 yaşındaki İbo’nun başından geçen ilginç olayları anlatıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Zafer Algöz, Füsun Demirel, Özgür Emre Yıldırım, Melis Babadağ, Özgür Turhan, Duygu Karaca, Nursena Yılmaz, Meral Çetinkaya, Cemre Ebüzziya ve İdil Sivritepe yer alıyor. NuLook Production imzalı İlginç Bazı Olaylar’ın yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak üstlendi. Dizinin ikinci sezonu önümüzdeki aylarda her iki platformda izleyiciyle buluşacak.