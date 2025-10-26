'Giresun İstiklal Madalyası'nı istiyor' kampanyasına Bursa'dan destek

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (GESOB) Ali Kara tarafından başlatılan "Giresun istiklal Madalyasını ve Yiğit unvanını istiyor" kampanyası yayılıyor. Kampanya kapsamında Gemlik Giresunlular Derneğini ziyaret eden GESOB Başkanı Ali Kara 100 bin imzaya ulaştıklarını ve hedeflerinin 200 bin imzaya ulaşmak olduğunu söyledi.

Gemlik Giresunlular Derneği Başkanı Halil Ataş ve yönetiminin hazır bulunduğu toplantıya Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, İş insanı Mustafa Yiğit, Hamidiye mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek, TR Düşünce Kulübü Temsilcisi Gencay Yılmaz, basın mensupları ve üyeler katıldı. Gemlik Giresunlular Derneği Başkanı Halil Ataş, "Giresun’umuzun gururu için bir aradayız. Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanımız Ali Kara’nın önderliğinde; 42. 44. ve 47. Gönüllü Alaylarımız adına şehrimize İstiklal Madalyası ve ‘Yiğit’ ünvanı verilmesi için başlatılan imza kampanyasına hemşehrilerimizin ve Gemlik halkının da desteğini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

TBMM yasama yılında farklı siyasi partilerden Giresunlu milletvekilleri, Milli Mücadele’de büyük kahramanlık gösteren Giresun’un, İstiklal Madalyası ile onurlandırılması gerektiğini dile getirmişlerdi. Giresunlular, 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalanıp işgaller başlar başlamaz harekete geçti. Aralık 1918’de milis komutan Osman Ağa liderliğinde, Şubat 1919’da ise Müdafa-i Memleket komitesini kurarak işgale karşı durmuşlardı. Kurtuluş mücadelesi için yola çıkan Giresunlular, Sarıkamış’ta, Doğuda, Haymana’da, Dumlupınar’da ve Sakarya’da destan yazdı.

Kampanyanın başlangıç ve devam eden süreç hakkında bilgilendirme yapan GESOB Başkanı Ali Kara, "TBMM tarafından 1939 yılında 42, 44 ve 47. Alaylarımıza verilen İstiklal Madalyalarının Giresun’umuza kavuşturulmasını, İstiklal Madalyası hakkının iade edilmesini Giresun’daki tüm siyasi partiler ve STK’lar beklemektedir. Bugün, şehitlerimizin hatırasına sahip çıkma günüdür. Giresun’un İstiklal Madalyası, sadece bu şehrin değil, tüm Karadeniz’in, hatta tüm Anadolu’nun onurudur. Bu madalya, geçmişe olan saygımızın, milletimize olan vefamızın nişanesi olacaktır" dedi.

Giresun halkının milli mücadeleye verdiği eşsiz katkının gelecek nesillere aktarılması ve hak ettiği değerin teslim edilmesi için başlatılan kampanyaya tüm vatandaşların destek olması için Bursa’ya geçen GESOB Başkanı Ali Kara; Bursa Tirebolular Derneği Başkanı Fahri Karaman ve yönetimi, Yağlıdere Başkanı Beşür Karadere, Doğanket Başkanı Murat Arslan, Şebinkarahisar Başkanı Erhan Ertürk ve yönetimi, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Bülent Akça ile bir araya gelerek imza kampanyasına destek verilmesini istedi. Bursa’da bulunan dernek başkanları da imza kampanyasına destek olacaklarını dile getirdi.