'Göz kapağı ameliyatı öncesi değerlendirme dikkatle yapılmalı'

Yetişkinlerde ortaya çıkan kapak düşüklüğünün en sık sebebi kas zayıflaması, geçirilmiş göz ameliyatları veya kazaya bağlı kasın kapaktan ayrılmasıdır. Bazen nörolojik hastalıklar ile kas hastalıkları veya daha nadir olarak göz kapağı tümörleri de kapak düşüklüğüne sebep olabilir" diyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Burcu Dirim bu sorunun blefaroplasti olarak adlandırılan cerrahi işlemle tedavi edilebileceğini söyledi.

Göz çevresi yüz ifadesinde en belirgin alanlardan biri olup yaşlanma belirtilerinin en erken görüldüğü bölgeler arasında yer alıyor. Zamanla ortaya çıkan cilt gevşemesi, torbalanma ve sarkmalar, kişiye yorgun ve olduğundan daha yaşlı bir görünüm verebiliyor. Bazen de farklı hastalıklar nedeniyle bu sorun yaşanabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Ayşe Burcu Dirim, göz kapağı düşüklüğü ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Ameliyat öncesi dikkatli değerlendirme yapılmalı

Doç. Dr. Ayşe Burcu Dirim, göz kapağı cerrahisinin dikkatli bir değerlendirme sonrasında yapılması gerektiğini kaydederken "Günümüzde üst ve alt göz kapağı estetik cerrahisi (blefaroplasti), göz kapağını gençleştirmek için yapılan popüler bir tekniktir. Güvenli blefaroplasti cerrahisi için göz kapağı anatomisinin tam olarak anlaşılması, ameliyat öncesi dikkatli değerlendirme yapılması ve detaylara önem verilmesi gerekmektedir" şeklinde görüş verdi.

Gözler daha geniş ve dinamik bir şekilde belirginleşir

Blefaroplasti olarak adlandırılan cerrahi işlemin, bir nevi yüz germenin göze uygulanması gibi bir işlem olduğuna değinen Doç. Dr. Ayşe Burcu Dirim, "Bu işlemde, yüz germesine benzer şekilde kapakların yeniden şekillenmesi sağlanır. Fazlalık cilt, kas ve yağ dokusu alınır. Ayrıca bu cerrahi, kırışıklıklar ve pigmenter değişiklikler için uygulanan lazer işlemleri ve kimyasal peeling işlemleriyle kombine edilebilir. Göz kapağı estetiği başarısı için kaşlar, göz kapakları ve orta yüz arasındaki ilişkinin çok iyi anlaşılması gerekir. İyi bir değerlendirilme yapılmadığında göz kapağı ve kaş düşüklüğü, göz kapaklarının açıkta kalması, tam kapanmaması, kuru göz gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Göz kapağı estetiği doğru tekniklerle yapıldığında taze ve genç bir görünüme kavuşmak mümkün olur" dedi.

Hastaların özgüveni artıyor

"Üst göz kapağındaki sarkmalar gözleri küçük ve yorgun gösterirken alt göz kapağındaki torbalar da kişi üzerinde yaşlı bir izlenim bırakabilir" diyen Doç. Dr. Ayşe Burcu Dirim, "Göz kapağı estetiği bu sorunları gidererek daha açık ve dinamik bir bakış sağlayabilir. Bu işlemle genç bir görünüm elde etmek mümkün olabilir çünkü cerrahiden sonra göz çevresindeki cilt gerginleşir ve fazla yağ dokusu alınır. Sonuç olarak gözler daha büyük ve taze görünür. Ancak bu işlem her birey için uygun olmayabilir. Bu yüzden bir uzmanla görüşmek ve kişisel ihtiyaçların değerlendirilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.