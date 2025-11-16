'Gözlerimin Önündesin' sanatseverleri ağırlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türk sanatının öncü isimleri Nasip ve Nuri İyem’in eserlerini 21 yıl sonra bir araya getirerek hazırladığı ‘Gözlerimin Önündesin’ sergisi, sanatseverlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tayyare Kültür Merkezi’ndeki ‘Gözlerimin Önündesin’ sergisiyle Nasip İyem’in seramik ve pişmiş toprak eserlerini, Nuri İyem’in resimlerini ve çiftin yaşamlarına ışık tutan aile fotoğraflarını 10 Ekim’den bu yana Bursalılarla buluşturuyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 21 yıl sonra sanatçıların eserlerini bir araya getiren sergiyi ziyaret etti. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala’nın da yer aldığı ziyarette, Sergi Küratörü Yasemin Bay tarafından katılımcılara eserlerin üretim süreci ve ana fikirleri hakkında bilgi verildi. Sergi, 30 Kasım 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İyem ailesinin Türk sanat tarihinde çok özel bir yere sahip olduğuna belirten Başkan Mustafa Bozbey, seramik eserler ile resimlerin sergiye etkileyici bir bütündük kazandırdığını söyledi. Değerli koleksiyonu Bursalılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Bozbey, herkesi özel sergiyi görmeye davet etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Mustafa Bozbey, sergiye katkılarından dolayı Küratör Yasemin Bay’a hediye verdi.