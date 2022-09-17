'Gülizar Geçti' türküsünün Gülizar'ı vefat etti

Halk Ozanlarından Abdullah Papur’un eşi olan ve aynı zamanda sanatçının ‘Gülizar Geçti’ türküsüne konu olan Gülizar Papur vefat etti.

Ülkemizin tanınan sanatçılarından 9 Eylül 1988 yılında vefat eden Sivaslı Halk Ozanı Abdullah Papur’un Körfez’de ikamet eden eşi Gülizar Papur (63) geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti. Abdullah Papur’un oğlu Baki Papur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada annesinin ölüm haberini duyurdu. Baki Papur, “Bugün Papur ailesinin acı günü. Babam Abdullah Papur’dan kalan yadigarı kaybettik. Eşi Gülizar Papur bu sabah kalp krizi sonucu vefat etti. Mekanın cennet olsun annem” ifadelerini kullandı. Gülizar Papur’un cenazesi bugün Körfez Cemevinde kılınan cenaze namazının ardından Körfez İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Abdullah Papur’un, eşi Gülizar Papur için yazıp seslendirdiği ‘Gülizar Geçti’ türküsü bulunuyor.