'Gün Işığı' karma sergisi açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Meclisi işbirliğinde düzenlenen ‘Gün Işığı’ karma sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı’nın katkılarıyla Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı Zeki Uslu’nun mihmandarlığında Engelliler Haftası’nda “Gün Işığı" adlı karma sergi açıldı. Balıkesir Kent Konseyi sergi salonundaki serginin küratörlüğünü sanat çalışma grup temsilcisi Nigar Afacan yaptı. Aralarında engellilerin de bulunduğu 65 sanatçı, yaklaşık 200 eser ile katıldıkları sergide “Engelleri birlikte aşalım” mesajı verdi.

Nigar Afacan açılış konuşmasında, “Gün Işığı karma sergisinin bu yıl 5’incisini gerçekleştiriyoruz. Meclis Başkanımız Zeki Uslu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası içerisinde bu serginin yapılmasını teklif ettiğinde ben ve sanatçılarımız memnuniyetle kabul ettik. Sergimize büyük destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı’ya, emekleri geçen tüm personele ve katkı veren tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkür eder, engelsiz bir hayat dilerim” dedi.

Sergiye destek veren sanatçılara katılım belgeleri, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın eşi Fatma Nur Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ve protokolün eşleri tarafından takdim edildi. ’Gün Işığı’ projesi hayata geçtiğinde basın desteğini esirgemeyen İHA Muhabiri rahmetli Otağ Fırıncıoğulları anısına verilen belge ise Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve İHA Muhabiri Hüseyin Tokmak’a Kara Meslek Yüksek Okulu Komutanı’nın eşi Hikmet Büyükcingi tarafından takdim edildi.