'Güneş enerjisi sektöründe halka arzlar hızlanacak'

ALB Yatırım Kurumsal İletişim Müdürü Ömer Faruk Bingöl, “Sahadan aldığımız izlenimler, özellikle güneş enerjisi sektöründe halka arzların artacağı yönünde. Borsaya açılan enerji şirketlerinin de sektörde önden koşacağını değerlendiriyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji sektörünün önemli buluşmalarından SOLAREX İstanbul, 6-8 Nisan tarihleri arasında 15’inci defa Yeşilköy fuar merkezinde düzenlendi. Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı olan SOLAREX İstanbul’da, 350’den fazla firma, 1000’in üzerindeki ürününü, yaklaşık 30 bin katılımcıya sergiledi. Çeşitli işbirliklerinin gerçekleştiği fuar kapsamında; oturumlar, sempozyumlar ve konferanslar da düzenlendi. ALB Yatırım Kurumsal İletişim Müdürü Ömer Faruk Bingöl, fuarda düzenlenen konferansta enerji şirketlerinin borsadaki geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Milyarlarca liralık kaynak

Son dönemde halka arzların da arttığı ‘Yenilenebilir Enerji’nin aktörlerinin buluşmasına sahne olan fuarda, ALB Yatırım tarafından, “Şirketimi Borsaysa Nasıl Açabilirim” konulu konferans da düzenlendi. Katılımcı şirketlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Ömer Faruk Bingöl, “Özellikle son iki yılda borsaya açılan enerji şirketlerinin, yaklaşık 10 milyar TL’lik bir finansman kaynağı elde ettiğini görüyoruz. Bu finansman kaynağı, hiç şüphesiz yenilenebilir enerji şirketlerinin kapasitelerini, üretimlerini, istihdamını ve ihracatını artırmada etkili olacaktır” dedi.

“Yatırımlar yüzde 450 artacak”

2022 sonunda 9,4 GIGAVAT olan Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesinin, 2035’e kadar yaklaşık yüzde 450 artışla 52,9 GIGAVAT’a çıkarılmasının hedeflendiğini aktaran Bingöl, “Güneş enerjisine dayalı elektrik kurulu gücümüz, toplamın yüzde 10’u bile değil. Rakamlar, sektörde alınacak mesafenin oldukça fazla olduğunu bize gösteriyor. Bu potansiyelin hayata geçirilmesinde yatırımlar ve uygun finansman kaynakları oldukça önemli” diye konuştu.

Kurumsallaşma, markalaşma, prestij

Yatırımların hayata geçirilmesinde ve şirketlerin büyümesinde gerekli olan finansman kaynağının halka arzlarla sağlanabileceğini belirten Bingöl, “Sahadan aldığımız izlenimler, özellikle güneş enerjisi sektöründe halka arzların artacağı yönünde. Borsaya açılan enerji şirketlerinin de sektörde önden koşacağını değerlendiriyoruz. Çünkü borsaya açılan şirketler, tabii ki belli şartlar altında geri ödemesi olmayan, maliyetsiz bir finansman kaynağı elde ediyorlar. Borsa İstanbul ve SPK’nın referansı ile kurumsallaşma süreçlerini tamamlıyorlar. Marka değerleri, prestijleri artıyor; oldukça tanınır oluyorlar. 2022’de yapılan bir ölçüme göre, borsaya açılmanın şirketler açısından ulusal ve uluslararası boyutta yaklaşık 4 milyar TL’lik bir reklam değeri var” ifadelerini kullandı.

Cari açığa da neşter

Dünyanın yakın zamanda büyük bir enerji krizi yaşadığını, risklerin hâlâ devam ettiğini hatırlatan Bingöl, sözlerini şöyle tamamladı: “Milli enerjinin önemi çok daha iyi anlaşıldı. Son aylarda cari açığımızın da yükseldiğini dikkate alırsak, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artması, aslında bir arz güvenliği ihtiyacı olarak da ortaya çıkıyor. Bu anlamda da şirketlerimize, hızla büyümeleri için halka arz olma seçeneklerini değerlendirmelerini öneriyoruz.”