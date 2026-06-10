'Güneş koruyucu yüzme sonrası iki saatte bir yenilenmeli'

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca düzenli güneş koruyucu kullanımının önemli olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Betül Kızılkan, "Özellikle yaz aylarında uzun süre dış ortamda vakit geçirecek kişiler için SPF 50+ koruma sağlayan ürünler daha uygun olabilir. Geniş spektrumlu güneş koruyucular yıl boyunca düzenli kullanılmalıdır. Özellikle açık havada uzun süre bulunuluyorsa, yüzme veya yoğun terleme sonrasında ürünün yaklaşık iki saatte bir yenilenmesi gerekir" dedi.

Yaz aylarında güneşe maruz kalma süresinin artmasıyla birlikte cilt sağlığıyla ilgili sorunlar da daha sık gündeme geliyor. Özellikle güneş lekeleri, erken cilt yaşlanması ve cilt bariyerinde oluşan hasarlar, yanlış güneş koruyucu kullanımı veya yetersiz korunma nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Liv Hospital Topkapı Dermatoloji Uzmanı Dr. Betül Kızılkan, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca düzenli güneş koruyucu kullanımının önemli olduğunu belirtti.

"Güneş kremi seçerken yalnızca SPF değerine bakmayın"

Güneş koruyucu seçiminin cilt sağlığında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kızılkan, etkili koruma sağlayabilmek için ürünlerin bazı temel özellikleri taşıması gerektiğini söyledi.

Günlük kullanımda en az SPF 30 içeren ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Kızılkan, "Özellikle yaz aylarında uzun süre dış ortamda vakit geçirecek kişiler için SPF 50+ koruma sağlayan ürünler daha uygun olabilir. Güneş koruyucular yalnızca UVB ışınlarına değil, UVA ışınlarına karşı da koruma sağlaması önemlidir. Ürün ambalajlarında yer alan ’Geniş Spektrum Koruma’ veya ’Broad Spectrum’ ifadelerine dikkat edilmelidir" diye konuştu.

"Cilt tipine uygun ürün tercih edilmeli"

Her güneş koruyucunun her cilt tipi için uygun olmadığını belirten Uzm. Dr. Kızılkan, "Yağlı ve akneye eğilimli ciltlerde gözenekleri tıkamayan hafif yapılı ürünler tercih edilmelidir. Kuru ciltlerde nemlendirici özellik taşıyan güneş koruyucular daha konforlu kullanım sağlayabilir. Hassas ciltlerde ise parfümsüz ve mineral filtreli ürünler tercih edilmelidir. Güneş koruyucuların yalnızca sabah uygulanması yeterli değildir. Özellikle açık havada uzun süre bulunuluyorsa, yüzme veya yoğun terleme sonrasında ürünün yaklaşık iki saatte bir yenilenmesi gerekir" dedi.

"Cildi yaza hazırlamak önemli"

Yaz aylarında sağlıklı bir cilt görünümü için güneş koruyucu kullanımının tek başına yeterli olmadığını belirten Uzm. Dr. Kızılkan, güçlü bir cilt bariyerinin oluşturulmasının da büyük önem taşıdığını söyledi. Kış aylarında kuruyan cildin yazın güneş ışınlarına karşı daha hassas hale gelebileceğini belirten Uzm. Dr. Kızılkan, cilt tipine uygun nemlendiriciler kullanılarak cildin nem dengesinin korunması gerektiğini ifade etti.

C vitamini gibi antioksidan içeriklerin serbest radikallerin oluşturduğu hasara karşı koruyucu etki sağlayabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Kızılkan, şu bilgileri paylaştı: "Uygun ürünler dermatoloji uzmanı önerisiyle günlük bakım rutinine eklenebilir. Peeling uygulamalarının da dikkatli yapılması gerekir. Bilinçsiz ve yoğun peeling işlemleri cildi güneşe karşı daha hassas hale getirebilir."

Güneş lekeleri neden oluşuyor?

Güneş lekelerinin en yaygın pigmentasyon sorunlarından biri olduğuna değinen Uzm. Dr. Kızılkan, "Uzun süreli ve korunmasız güneş maruziyeti melanin üretimini artırarak ciltte renk düzensizliklerine yol açabilir. Başlangıçta hafif ve yüzeysel görünen lekeler zamanla daha belirgin hale gelebilir. Özellikle yüz, alın, yanaklar, üst dudak bölgesi, dekolte ve el sırtları riskli bölgeler arasında yer alır. Güneş ışınları yalnızca yeni lekelerin oluşmasına neden olmaz. Mevcut lekelerin koyulaşmasına ve derinleşmesine de yol açabilir. Özellikle melazma ve güneş hasarına bağlı hiperpigmentasyon vakalarında bu durum daha sık görülür" ifadelerini kullandı.

"Geniş kenarlı şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü kullanın"

Güneş lekelerinin tedavi edilebildiğini ancak yeterli güneş koruması sağlanmadığında tekrar ortaya çıkma riskinin bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Betül Kızılkan, leke yönetiminde koruyucu yaklaşımın en az tedavi kadar önemli olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Geniş spektrumlu güneş koruyucular yıl boyunca düzenli kullanılmalıdır. Güneş koruyucular gün içerisinde yenilenmesi, geniş kenarlı şapka kullanılması, UV korumalı güneş gözlüğü takılması ve uygun kıyafetlerle fiziksel korunma desteklenmelidir. Yeterli su tüketimi de cilt sağlığını destekleyen önemli unsurlardan biridir. Erken dönemde alınan basit önlemler hem güneş lekelerinin oluşumunu azaltabilir hem de güneşe bağlı cilt yaşlanmasının önüne geçebilir."

"Güneş lekeleri tedavi edilebilir"

Uzm. Dr. Kızılkan, "Güneş lekeleri oluştuğunda tedavi edilebilir ancak en etkili yöntem her zaman korunmadır. Cilt tipine uygun güneş koruyucu seçmek, düzenli kullanım alışkanlığı kazanmak ve cildi yaz mevsimine doğru şekilde hazırlamak, daha sağlıklı bir cilt görünümüne katkı sağlar. Güneşin etkileri yalnızca yaz aylarında değil yıl boyunca devam ettiği için güneş koruyucu kullanımı mevsimsel değil günlük bir alışkanlık olmalıdır" dedi.