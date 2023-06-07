'Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon' toplantısı yapıldı

Bilecik İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

'Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon' toplantısı yapıldı
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Bilecik İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe kaymakamları ve kurum amirleri katıldığı toplantıda sunum yapılarak asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları değerlendirilirken, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.