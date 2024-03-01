Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “Güzellikleriyle Adapazarı” konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile düzenlenen geleneksel fotoğraf yarışmasında en iyi 3 fotoğraf seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü. Başkan Işıksu, “Adapazarı’mızı çok seviyoruz. Yarışmamıza katılan tüm sanatseverleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen geleneksel fotoğraf yarışmasına Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, Düzce, Trabzon, Tokat, Mersin, Konya, Kahramanmaraş, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Bartın ve Aydın olmak üzere 17 ilden 143 yarışmacı 680 adet fotoğrafla katıldı. Seçici kurul tarafından 26 Şubat 2024 günü yapılan jüri toplantısı neticesinde Abdurrahman Çetin birinciliği elde ederken, Serkan Özkan ikincilik, Hasan Zer ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. Yarışmada Adapazarı ilçe sınırları içindeki yaşam görüntülerinden oluşan; her türlü kültürel etkinlik, tören, mimari değerler, yemek, alışveriş, imalat, el işleri ve el emeğinden oluşan görseller değerlendirildi. Yarışma sonucunda 3 farklı fotoğraf da mansiyon ödülüne layık görülürken 30 fotoğraf sergilenmeye hak kazandı.

Mansiyon ve sergileme

Emir Tetik, Eren Erenbilge ve Mehmet Subaşı’nın mansiyon ödüllerine layık görüldüğü yarışmada Abdurrahman Çetin, Ahmet Turan Kural (2 fotoğraf), Alev Ünal, Bahar Saner, Cengizhan Türkoğlu (2 fotoğraf), Deniz Kalaycı, Eren Erenbilge, Gürsel Egemen Ergin, Hakkı Akova, Hasan İçel (2 fotoğraf), Hasan Zer, Hidayet Okutan (2 fotoğraf), Hüseyin Can, İlhan Bayrak, Mehmet Subaşı, Mustafa Yiğit, Onur Orhan, Orhan Akça, Orhan Bektaş (2 fotoğraf), Sebahattin Özveren, Serkan Özkan (2 fotoğraf), Tayip Başak, Uğur Çimen, Volkan Karagülleoğlu sergileme ödülüne layık görüldü.

Başkan Işıksu’dan tebrik

Fotoğraf yarışmasına katılan isimleri tebrik eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adapazar’mızı çok seviyoruz. Kültür ve medeniyet tasavvuruna sahip çıkan, bu değerleri koruyup gelecek kuşaklara taşıyan projeler yürütmek anlayışıyla 2019-2024 çalışma dönemimizde, AKS-Adapazarı Kültür Sanat çalışmalarını artırarak şehir insanının kültür sanat programları ile tiyatro, sergi, konser, konferans, söyleşi vb. tüm programlara kolay ulaşabilmesini ve faydalanmasını sağladık. Geleneksel olarak düzenlediğimiz ulusal fotoğraf yarışmamıza katılan tüm sanatseverleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.