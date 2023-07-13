'Hacca götüreceğiz' deyip 70 kişiyi kandırdılar...Şimdi onlar Kabe'nin online görüntüsüne bakıp iç geçiriyorlar

Bursa’da Kurban Bayramı öncesi hac hayali kuran 70 kişiyi kutsal topraklara götürme vaadiyle kandıran bir kişi, "paralarınızı iade edeceğim" deyip senet verince herkes şikayetinden vazgeçti. Ancak hac mağdurları bayram geçip senetlerin vaadesi gelince paraları tahsil edemedi. Bunun üzerine hac mağdurları soluğu turizm firması sahibinin evinde aldı. Dolandırılan mağdurlar şimdi online olarak Kabe-i Muazzama’nın görüntüsünü izleyip iç geçiriyorlar.

Bursa’da 70 kişi bir turizm firması sahibi İsmail M. tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Dolandırılan vatandaşlar soluğu İsmail M.’nin evinin önünde aldı. Daha önceden karakola giderek şikayetçi olacaklarını belirten vatandaşlar, turizm firması sahibi İsmail M.’nin karakola gelip vaadde bulunması üzerine şikayetinden vazgeçti.

İddialara göre İsmail M.’nin "Herkese imzalı senet vereyim, kurban bayramından sonra tek tek paralarınızı geri ödeyeyim” demesi üzerine şikayetçi olmayan mağdurlar, senetlerini alarak kurban bayramının bitmesini bekledi. Mağdurlar kurban bayramından 1 hafta geçmesine rağmen paralarının yatmaması üzerine Osmangazi İlçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde bulunan İsmail M.’nin evinin önüne gitti. Evin önünde İsmail M.’yi bekleyen vatandaşlar, şahsın evden çıkmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hac mağduru Şeref Aslan “Biz 2023 hac mağduruyuz. Kurasız bir şekilde hac ziyaretimizi yapmak için turizm firması sahibi İsmail M. ile anlaştık. Daha öncesinde de karakolluk olduk. Bizleri normalde 1 Haziran’da hacca götürecekti. Orada kutsal vazifelerimizi yapıp gelecektik. Belli bir miktar karşılığında anlaşmaya vardık. 70 kişi anlaştı. 13 kişi hacca gitti. Geri kalanların hepsi mağdur durumda. Kendisi, bize "1 Haziran’da sorun oldu" dedi, 12 Haziran’a ertelendi. 12’sinden 13’üne ertelendi. 17 kişi de Haziran’ın 18’inde hacca gitti. Yaklaşık 1 ay önce karakola şikâyet etmeye gittiğimizde İsmail M. karakola geldi. Kendisi bize orada söz verdi. Senet imzaladı. 30 Haziran senetlerin son günüydü. Herhangi bir ödeme yapılmadı. Bugün ödeme yapacağını söyledi, hâlâ bir ödeme yapılmış değil. Sabah görüştüğümüzde "öğlen ödeyeceğim" dedi, şimdi telefonları açmıyor. Komşularından öğrendiğimiz kadarıyla eşyalarını toplamış kaçmaya çalışıyor. Pasaportlarımız da onda, ne pasaportlarımızı ne de paramızı alabildik. Mağdur durumdayız, yetkililerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İsmail M.’nin mağduru olan başka bir vatandaş “Annemi ve babamı kurasız hacca 25 Nisan’da yazdırdık. 1 Haziran’da gideceklerdi. 1 Haziran’da "vizeleriniz çıkmadı 15 gün sonra gideceksiniz" dediler. Böyle bahaneler ürete ürete bayramı getirdiler. Hac hayâl oldu. Gitmelerine 1 gün kala "vizeleriniz çıkmadı gidemiyorsunuz" dediler. Her hazırlığımızı yapmıştık, valizlerimiz hazırdı. Birkaç gün üst üste oturduğum sitenin önünde İsmail M.’yi görünce telefon ettim. Kardeşinin karşı komşum olduğunu öğrendim. Telefonlarıma cevap vermeyince kardeşinin evine gittim ve kapıyı İsmail M.’nin eşi açtı. Eşi bana bu dairede oturduklarını belirtti. En son telefonla görüştüğümüzde dün parayı vereceğini söyledi. Biz 16 bin dolar ödemiştik. Eşim yazıhanesine gittiğinde yazıhanenin kapalı olduğunu söyledi. Dün telefonla konuştuk, yarın vereceğini söyledi. Ancak bir netice alamadık. Eşi İsmail M.7nin kaza yaptığını evde olmadığını söyledi. Yine yalan söyleyerek bizleri oyalamaya çalışıyorlar çünkü araçları gözümüzün önünde duruyor, kaza yapalı birkaç gün oldu. Yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların şikayeti üzerine turizm firması sahibi İsmail M. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.