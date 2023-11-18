'Hadi Öldürsene Canikom'a yoğun ilgi
Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun sergilediği 'Hadi Öldürsene Canikom' adlı tiyatro gösterisi tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi gördü.
Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun sergilediği ‘Hadi Öldürsene Canikom’ adlı tiyatro gösterisi tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi gördü.
60’ıncı Uluslararası Troia Festivali çerçevesinde, Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından Amfi Tiyatro’da ilk kez sahnelenen ‘Hadi Öldürsene Canikom’ isimli tiyatro oyunu Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi Salonu’nda tekrardan sahnelendi. Oyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Salondaki koltukların tamamının dolu olduğu eğlenceli tiyatro oyunu, gösteri izleyenlerden tam not aldı.