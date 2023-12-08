'Harikalar Mutfağı' yoğun ilgi gördü

Biga Belediyesi’nin katkılarıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneye koyulan ‘Harikalar Mutfağı’ adlı çocuk tiyatrosu büyük ilgi gördü.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere düzenlenen iki ayrı seans, katılımın yoğunluğuyla dikkat çekti. Koltuklar, meraklı gözlerle ve heyecanla oyunu izleyen çocuklarla dolup taştı. Etkinlik sırasında, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da seyirciler arasında yerini aldı ve çocukların keyifli zaman geçirmesine tanıklık etti. Başkan Erdoğan, tiyatro etkinliği sonrasında yaptığı açıklamada, kültürel etkinliklere verilen desteğin önemine vurgu yaparak, çocukların sanatla buluşmasının ve tiyatro gibi etkinliklerle eğitici ve öğretici içeriklere erişiminin desteklenmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, pandemi sebebiyle ara verilen kültür sanat etkinliklerinin süratle devam edeceğini vurgularken, kış aylarında bir çok tiyatronun da müjdesini verdi. Ayrıca, tiyatro ekibine teşekkürlerini ileterek, emeklerinden dolayı minnettarlığını ifade etti. ‘Harikalar Mutfağı’nın, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir zaman sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.