'Hastane Okulu'ndaki öğrenciler eğitimden kopmuyor

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, tedavileri devam ederken eğitimlerine de ara vermeyen Hastane Okulu öğrencileriyle buluştu. Aydın, öğrencilerin öğrenme heyecanını yerinde gözlemleyerek onlara destek oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, göreve başlamasının ardından ilk programında, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve eğitimlerine Hastane Okulunda devam eden öğrencilerle bir araya geldi.

Aydın’a ziyaretinde KOÜ Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oktay Yirmibeşoğlu, Teknik Hizmetler Müdürü Gökşin Duman ve Çocuk Hastanesi Müdürü Nafiye Asıliskender eşlik etti. Tedavileri devam eden öğrencilerle sohbet eden Aydın, onların öğrenme heyecanını gözlemledi. Aydın, öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sunmak amacıyla onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Emrullah Aydın, yaptığı açıklamada, "Eğitim her şartta devam eder. Sizler bizim en değerli emanetimizsiniz" ifadesini kullanarak öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret, Aydın’ın hastanede görev yapan öğretmen ve sağlık çalışanlarına teşekkür etmesiyle sona erdi.