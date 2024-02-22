'Hayat Gazinosu' seyircisiyle buluşmaya devam ediyor

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, kendi içinden yetişen tamamı Bozüyüklü oyunculardan oluşan bir kadro ve “Hayat Gazinosu” adlı muhteşem bir oyun ile seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde sahnelenmeye başladığı ilk günden itibaren “Macbeth Abla” adlı gençlik oyunu ve “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk oyunu gibi kapalı gişe oynayan “Hayat Gazinosu” adlı oyun Bozüyüklü tiyatroseverlerin beğenisini kazandı. Her gösteriminde salonun tamamen dolduğu tek perdelik müzikli oyunu Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve Bozüyüklü sanatseverler beğeni ile izledi. Oyunun bitiminde Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, oyuncuların her birini başarılı performansları nedeniyle tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Mart ayında da sahnelenecek olan oyun seyircisini 80’li yıllara götürürken dönemin en meşhur şarkıları da bizzat Bozüyük Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından başarıyla seslendiriliyor. İlknur Durmaz ve Kıvanç Pehlivanoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, Burçin Laçin Altay, Hakan Koşar, Melike Kurt, Özgür Yamacı ve Yeşim Onan’ın birlikte yazdığı, müzik düzenlemesini Murat Küçük’ün yaptığı oyunda Ahmet Üstün, Beratiye Arslan Altıntaş, Esin Sütçü Söğütlü, Gizem Satan, Hakan Koşar, Halil Akcan, Mehtap Eserkaya, Sergen Satan ve Zülal Acet Güllübudak rol alıyor.