'Hayatın İçindeyim' projesi yüz güldürüyor

Kocaeli’de başlatılan "Hayatın İçindeyim" projesi ile 65 yaş üstü vatandaşlar sosyalleşme imkanı buluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje, 65 yaş üstü bireylerin yaşam kalitelerini artırarak, durağan bir hayat tarzından aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına geçmelerini, sosyal ve kültürel hayatın içerisinde olabildiğince uzun süre kalarak, etkili bir biçimde yaş almalarını hedefliyor. Hayatın İçindeyim projesi çerçevesinde kasım ayı içerisinde Uluslararası Sezai Karakoç Günleri, Çevrimdışı Aile Tiyatro Oyunu ve Rami Kütüphanesi ziyareti gerçekleştirildi.

16-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Günlerinde yer alan söyleşi, yarışma, tiyatro, şiir dinletileri, sergi ve birbirinden farklı etkinliklerin olduğu programa yaşlılar yoğun ilgi gösterdi. Programa katılan ve Hayatın İçindeyim Projesi’nden faydalanan Abdurrahman Yılmaz, bu tür etkinliklerde yer alarak kendilerini iyi hissettiklerini, farklı kişilerle deneyimlerini paylaştıklarını ve yeni dostluklar kurduklarını ifade etti.

Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan Çevrimdışı Aile Tiyatro Oyununu da izlemeye gelen yaşlılar, Yeşilay Derneği’nin bağımlılıkta birinci sıraya oturttuğu ekran bağımlılığının yetişkinlerde ne gibi sorunlar oluşturduğunu komedi tarzında seyredip hoşça bir akşam geçirdi.

İstanbul’un en büyük kütüphanesi olarak anılan Rami Kütüphanesini de gezen bireyler, sosyal mekanlarda akranlarıyla yeni dostluklar kurdu.